Vrouwen kunnen veiliger over straat dankzij app van Thomas

“Intens treurig.” Zo noemt Thomas Gerrits uit Oosterhout de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude en de verontrustende berichtgeving rondom femicide. “Het is een probleem waar we snel een einde aan moeten maken”, zegt hij. Om mensen een veiliger gevoel te geven op straat, bouwt hij nu aan de app ‘Redderr’.

“We moeten allemaal veilig over straat kunnen gaan. Het is duidelijk dat dat, in ieder geval voor vrouwen, momenteel niet het geval is”, zegt de 25-jarige Thomas vanachter zijn laptop. Ook de vriendin van de jonge appbouwer voelt zich onveilig als ze ’s avonds in haar eentje over straat moet. “Dit moeten we echt aanpakken.” Thomas, die al ruim zeven jaar software engineer is en eerder werkte voor onder meer Bijenkorf, Green Choice en het ministerie van Defensie, voelt zich daar verantwoordelijk voor als man. “Als je het onderwerp femicide behandelt, is het belangrijk om te beseffen dat het gaat om mannen die deze moorden plegen op vrouwen.” In Nederland gebeurt dit gemiddeld eens in de acht dagen.

Daarom bedacht Thomas de app ‘Redderr’. Het idee hiervoor komt van TikTokker Sam Margry en lijkt op de al bestaande app Mijn HartslagNu. Die stuurt reanimatieoproepen naar burgerhulpverleners als iemand in hun buurt een hartstilstand heeft. Zij kunnen vervolgens helpen met reanimeren of een automatische externe defibrillator (AED) halen.

In Thomas’ app ‘Redderr’ komt een noodknop, die pushmeldingen naar contactpersonen en andere gebruikers binnen één kilometer van jouw locatie stuurt. Zo kunnen er snel burgerhulpverleners ter plaatse zijn bij een situatie waarin iemand zich onveilig voelt.

Ook worden er automatisch spraakmemo’s gemaakt, die als bewijsmateriaal gebruikt kunnen worden. Daarnaast denkt hij na over een buddy-functie, die mensen kunnen inschakelen als ze niet alleen over straat durven. Vergelijkbaar met het Tilburgse initiatief ‘Safe Tilly End’.

Mensen kunnen al bellen en chatten met noodhulpdiensten en hun locatie delen met de meldkamer via '112NL'. Die app is in de week na Lisa’s moord zeker 85.000 keer gedownload. “Maar helaas zagen we in het geval van Lisa dat dat niet genoeg was”, zegt Thomas. Het meisje uit Abcoude belde namelijk zelf 112, toen ze merkte dat ze achtervolgd werd. Helaas kwam hulp te laat en kwam ze door geweld om het leven. Met zijn app ‘Redderr’ hoopt Thomas dat mensen die in de buurt zijn van een onveilige situatie, in actie kunnen schieten. “Zodat we dit soort situaties kunnen voorkomen.” Inmiddels is de video, waarin Thomas zijn idee uitlegt, al bijna 43.000 keer bekeken op Instagram. Ook BN’ers als Pip Pellens-Wessels (GTST) en Abbey Hoes (Costa!!) hebben ‘m gedeeld. “Ik word er enthousiast, maar tegelijkertijd ook zwaar verdrietig van”, zegt Thomas. “Het geeft aan dat dit steekt bij mensen, maar ook dat het belangrijk is dat dit er gaat komen.”

Sommige mensen zien apps als ‘Redderr’ daarentegen als ‘een vrijbrief voor totale idioten om mensen in elkaar te meppen’, zo schrijft PowNed. Ook zouden kwaadwillenden zich kunnen aanmelden om makkelijk kwetsbare meisjes te kunnen vinden. Thomas hoopt daarom op een samenwerking met de Nederlandse overheid, zodat hij zijn app kan koppelen aan DigiD. Dat is het systeem waarmee de Nederlandse overheid iemands identiteit kan verifiëren. Met die implementatie kan ‘Redderr’ onder andere zien of iemand een Verklaring Omtrent Gedrag heeft. “Zo kunnen we mensen filteren en dat kan misbruik van de app flink tegenhouden”, denkt Thomas. “Maar het geeft mensen pas echt een veilig gevoel, als we met elkaar gaan praten hoe we onveilige situaties kunnen voorkomen”, vindt hij. “We hopen dat deze app een pleister eroverheen kan zijn.” 'Redderr' moet zo snel mogelijk beschikbaar zijn, maar eerst wordt onderzocht hoe de veiligheid van gebruikers gewaarborgd kan worden. Daarom kan Thomas nog niet zeggen wanneer de app te downloaden is.