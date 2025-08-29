Politie lost waarschuwingsschot na dreiging met pistool

De politie heeft vrijdag aan het eind van de middag in Eindhoven een waarschuwingsschot gelost. Dat gebeurde bij een poging om twee mannen aan te houden. Dit gebeurde op de Gestelsestraat.

De politie wilde hen aanhouden nadat eerder deze middag iemand in Geldrop was bedreigd met een vuurwapen. Daarop kregen agenten een wagen op het oog, waarin twee mannen zaten die bij de bedreiging betrokken zouden zijn geweest.

In Eindhoven, op de Gestelseweg, wilde de politie de auto tegenhouden en de inzittenden inrekenen. Hierbij werd volgens een woordvoerder 'heel veel verzet' gepleegd. Daarna werd het waarschuwingsschot gelost en zijn de verdachten alsnog opgepakt. Er is niemand geraakt.

Het is niet bekend waar de twee vandaan komen en hoe oud ze zijn. Evenmin is duidelijk wie er bedreigd zou zijn.