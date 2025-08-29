Soraya is zó slecht als dj dat het goed is: 'Ik kan er niks van!'

“Ik kan er helemaal niets van!”, antwoordt de Bossche Soraya Lurling (18) als je haar vraagt of ze een beetje kan dj’en. Maar toch weet ze duizenden mensen te vermaken met haar remixes op TikTok: “Op straat werd ik zelfs aangesproken, ze riepen: Hé, jij bent toch die dj van TikTok?”

Het begon allemaal toen Soraya een oude dj-set kreeg van een familielid. Hij ging verhuizen en wist er geen raad mee. Soraya, die al piano, drums en gitaar speelt, besloot het eens te proberen. “Ik ging een beetje aan de knoppen draaien, maar kwam er eigenlijk al snel achter dat ik het helemaal niet kan.” En juist dat werd haar succes. Geïnspireerd door een TikTok van DJ Mandy, die expres slechte remixes maakt, besloot Soraya ook een poging te wagen: “Het was eigenlijk een grap, maar toen kreeg het ineens zóveel views.” Haar eerste video werd bijna een half miljoen keer bekeken. Met een bloedserieus gezicht draait ze de slechtste sets die je ooit gehoord hebt. Maar dat het allemaal een grap is, begreep niet iedereen in het begin: “Dan krijg ik tips of werd ik uitgenodigd voor een dj-cursus. Superlief, maar niet nodig hoor!”, zegt de Bossche lachend.

In haar video’s verwerkt ze alles wat op TikTok hot en happening is. Van foute nummers van Famke Louise tot TikTok-memes en geluidjes. “Dan scroll ik een beetje door mijn TikTok en als ik weer een of andere gek zie, denk ik: ja, jou gebruik ik.”

Op haar slaapkamer maakt Soraya de foutste remixen voor op TikTok (foto: Floortje Steigenga).

Toch droomt ze stiekem van een écht optreden: “Het zou wel een droom zijn die uitkomt als ik een keer achter de dj-tafel mag staan in plaats van ervoor. Elk weekendje een setje afspelen, lijkt me best gaaf. Misschien ooit.”

"De Hema benaderde mij voor een remix van hun fluitje."