Soraya is zó slecht als dj dat het goed is: 'Ik kan er niks van!'
Het begon allemaal toen Soraya een oude dj-set kreeg van een familielid. Hij ging verhuizen en wist er geen raad mee. Soraya, die al piano, drums en gitaar speelt, besloot het eens te proberen. “Ik ging een beetje aan de knoppen draaien, maar kwam er eigenlijk al snel achter dat ik het helemaal niet kan.”
En juist dat werd haar succes. Geïnspireerd door een TikTok van DJ Mandy, die expres slechte remixes maakt, besloot Soraya ook een poging te wagen: “Het was eigenlijk een grap, maar toen kreeg het ineens zóveel views.” Haar eerste video werd bijna een half miljoen keer bekeken.
Met een bloedserieus gezicht draait ze de slechtste sets die je ooit gehoord hebt. Maar dat het allemaal een grap is, begreep niet iedereen in het begin: “Dan krijg ik tips of werd ik uitgenodigd voor een dj-cursus. Superlief, maar niet nodig hoor!”, zegt de Bossche lachend.
In haar video’s verwerkt ze alles wat op TikTok hot en happening is. Van foute nummers van Famke Louise tot TikTok-memes en geluidjes. “Dan scroll ik een beetje door mijn TikTok en als ik weer een of andere gek zie, denk ik: ja, jou gebruik ik.”
Toch droomt ze stiekem van een écht optreden: “Het zou wel een droom zijn die uitkomt als ik een keer achter de dj-tafel mag staan in plaats van ervoor. Elk weekendje een setje afspelen, lijkt me best gaaf. Misschien ooit.”
"De Hema benaderde mij voor een remix van hun fluitje."
Hoewel haar remixen niet om aan te horen zijn, heeft ze toch zelfs al een eerste samenwerking te pakken: “Hema benaderde mij. Ze vroegen of ik een remix met hun bekende Hema fluitje kon maken. Super leuk!”
Haar nieuwe hobby bloeide op in de zomervakantie, maar komende week duikt Soraya weer terug de schoolbanken in voor haar studie commerciële economie. “Vorige week werd ik met uitgaan al herkend. Ze riepen: ‘Ben jij niet die dj van TikTok?’ En ik dacht alleen maar: en dan moet ik mij nog op school vertonen. Maar we gaan het zien.”
Voorlopig blijft Soraya toch lekker doordraaien. “Zolang ik nog memes kan vinden, blijf ik video’s maken. Er is altijd wel weer een gekkie op TikTok te vinden.”
En op de vraag wat Soraya zou draaien op een personeelsfeest van Omroep Brabant draait ze haar hand niet om. Na haar een half uurtje zien stuntelen met haar dj-set, improviseert ze zo een foute remix met fragmenten van verslaggever Jan Waalen, inflatie Annie en onze eigen hit BrabraBrabant. En eerlijk is eerlijk: dat klinkt zó slecht dat het goed is.