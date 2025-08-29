Man (86) omgekomen door misdrijf op erf: verdachte aangehouden

De politie heeft vrijdagavond een 63-jarige man uit Bergeijk aangehouden die mogelijk betrokken is geweest bij de gewelddadige dood van een 86-jarige man in dezelfde plaats. Het slachtoffer werd eerder op de avond op een werf bij een woning aan De Maaij dood gevonden. Hij woonde niet in het huis, maar is wel familie van de bewoners, zo meldt een woordvoerder van de politie.

Volgens de politie was het slachtoffer onder verdachte omstandigheden gevonden, zo werd rond kwart over zeven vrijdagavond bekend. De verdachte van het misdrijf is rond halftien aangehouden in een boerderij, niet ver van de Maaij, vlakbij de Belgische grens. Het is niet bekend hoe oud hij is en waar hij vandaan komt.

In en om de woning, waar het slachtoffer werd gevonden, is na de melding van de vondst een groot (sporen)onderzoek begonnen. De politie zet onder anderen rechercheurs van Forensische Opsporing, drones en speurhonden in. Op het adres zit onder meer een winkel met tweedehands spullen. Het is gevestigd in een voormalige boerderij.

Ook een boerderij in de buurt van de woning waar het slachtoffer is gevonden, zou bij het onderzoek worden betrokken. Het onderzoek kan ondanks de arrestatie van de verdachte nog lang gaan duren.

De Maaij ligt in het buitengebied van Bergeijk. Er staan verspreid langs deze weg boerderijen en vrijstaande huizen.