Winnend Willem II overtuigt niet, maar supporters hebben vertrouwen

Willem II won vrijdagavond in de extra tijd met 2-1 van Jong FC Utrecht. Overtuigend is de seizoenstart niet, maar veel supporters denken dat hun club na een jaar Keuken Kampioen Divisie terugkeert in de Eredivisie. "FC Volendam verloor vorig seizoen de eerste drie wedstrijden en werd kampioen. Ik denk dat we het ver gaan schoppen", zegt fan Colin Lane.

Colin uit Tilburg kwam vrijdagavond met vrienden Timo Swaans, Jarne Swaans en Maarten van den Berg naar het Koning Willem II Stadion. Hij vindt dat er een aardige selectie is samengesteld door technisch directeur Freek Heerkens. "Het zijn geen topaankopen, maar ik zie het positief in", vertelt Colin. "Onze nieuwste aanwinst Samuel Bamba heeft in het tweede van Borussia Dortmund gespeeld, dat heeft Alexander Isak (in de belangstelling van Liverpool, red.) ook gedaan. Ik hoop wel dat onze keeper Thomas Didillon-Hödl blijft. Hij speelde slecht de eerste twee duels, maar als de transfermarkt dicht is, gaat zijn niveau omhoog", zegt de supporter lachend.

"Bij de eerste twee eindigen zal moeilijk worden, maar als derde, vierde of vijfde kunnen we ook promoveren via de play-offs. We moeten met z'n allen niet zo negatief zijn."

Willem II-supporters Timo Swaans, Colin Lane, Jarne Swaans en Maarten van den Berg (foto: Leon Voskamp).

De broers Luca (10) en Finn van Oevelen (9) uit Tilburg geloven in een feestje aan het einde van het seizoen. "Ik hoop dat ze kampioen worden en heb er eigenlijk wel vertrouwen in. Jari Schuurman is een goede speler en de nieuwe spits Devin Haen kan ook goed voetballen", zegt Luca. "Ik hoop ook op de eerste plaats, maar we kunnen ook tweede worden. We gaan terug naar de Eredivisie", voegt zijn broer eraan toe.

"Het wordt een seizoen met zware wedstrijden."

Iets verderop loopt Sanne van Hest in de clubkleuren van Willem II. Als het aan haar ligt, kijkt ze volgend seizoen weer naar tegenstanders als PSV, Ajax en Feyenoord. "De play-offs halen moet zeker lukken, maar ik ga voor promotie naar de Eredivisie." Haar familielid heeft er minder vertrouwen in. "Het wordt een seizoen met zware wedstrijden. Ik denk niet dat we hoog gaan eindigen." Wie geen twijfel heeft is Jarno uit Tilburg. Hij verwacht dat het niet zo spannend zal worden en ziet Willem II bij de eerste twee eindigen. "We zijn zo'n grote club met veel supporters. Het kan hier in ons stadion spoken en ik verwacht uiteindelijk dat weinig ploegen ons gaan kloppen."

Supporters van de KingSide (foto: Leon Voskamp).