Grimmige sfeer op kermis, voetbalfans en jongeren staan tegenover elkaar

Vandaag om 08:20 • Aangepast vandaag om 13:17
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.
De politie was samen met de ME vrijdagavond massaal aanwezig op de kermis in Den Bosch. Daar hing een grimmige sfeer. Een groep van zo'n 150 tot tweehonderd voetbalsupporters van de harde kern van FC Den Bosch stond daar tegenover een groep jongeren. Die zou aan het uitdagen geweest zijn. Er is één aanhouding verricht vanwege het overtreden van een gebiedsverbod.
Peter de Bekker

De ME was met vier busjes aanwezig, er waren politiebikers aanwezig, er was politie te paard en een aanhoudingseenheid.

'Komen onze vrouwen en kinderen beschermen'
Volgens een aanwezige riepen de voetbalsupporters dat ze 'hun vrouwen en kinderen kwamen beschermen' en scandeerden ze leuzen zoals 'azc, weg ermee'.

Het was volgens de ooggetuige 'wachten tot de vlam in de pan zou slaan'. "Maar dit is uiteindelijk niet gebeurd."

Incidenten stapelen zich op
In de Bossche binnenstad veroorzaakt een groep van 27 Syrische jongeren al weken overlast. Van vechtpartijen en mishandelingen tot het bekogelen van voorbijgangers: de incidenten zouden zich opstapelen.

Om de rust in de Bossche binnenstad terug te brengen, heeft burgemeester Jack Mikkers twee weken geleden een gebiedsverbod opgelegd aan de groep. Dit betekent dat de jongeren niet meer in een bepaald deel van de binnenstad mogen komen. Wie het verbod negeert, kan een boete krijgen, een werkstraf of zelfs gevangenisstraf.

Volgens de gemeente zou deze groep jongeren, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving zaterdag, niet bij de onrust van vrijdagavond betrokken zijn geweest.

