Grimmige sfeer op kermis, voetbalfans en jongeren staan tegenover elkaar

De politie was samen met de ME vrijdagavond massaal aanwezig op de kermis in Den Bosch. Daar hing een grimmige sfeer. Een groep van zo'n 150 tot tweehonderd voetbalsupporters van de harde kern van FC Den Bosch stond daar tegenover een groep jongeren. Die zou aan het uitdagen geweest zijn. Er is één aanhouding verricht vanwege het overtreden van een gebiedsverbod.

De ME was met vier busjes aanwezig, er waren politiebikers aanwezig, er was politie te paard en een aanhoudingseenheid. 'Komen onze vrouwen en kinderen beschermen'

Volgens een aanwezige riepen de voetbalsupporters dat ze 'hun vrouwen en kinderen kwamen beschermen' en scandeerden ze leuzen zoals 'azc, weg ermee'.