Grimmige sfeer op kermis, voetbalfans zoeken confrontatie met Syriërs

De politie was samen met de ME vrijdagavond massaal aanwezig op de kermis in Den Bosch. Daar hing een grimmige sfeer. Een groep van zo'n 150 tot tweehonderd voetbalsupporters van de harde kern van FC Den Bosch zou daar de confrontatie hebben gezocht met Syriërs. Die zouden aan het uitdagen geweest zijn.

'Komen onze vrouwen en kinderen beschermen' Volgens een aanwezige riepen de voetbalsupporters dat ze 'hun vrouwen en kinderen kwamen beschermen' en scandeerden ze leuzen zoals 'azc, weg ermee'.

De ME was met vier busjes aanwezig, er waren politiebikers aanwezig, er was politie te paard en een aanhoudingseenheid.

Het was volgens de ooggetuige 'wachten tot de vlam in de pan zou slaan'. "Maar dit is uiteindelijk niet gebeurd."

Incidenten stapelen zich op

Een groep van 27 Syrische jongeren veroorzaakt al weken overlast in de Bossche binnenstad. Van vechtpartijen en mishandelingen tot het bekogelen van voorbijgangers: de incidenten zouden zich opstapelen.

Om de rust in de Bossche binnenstad terug te brengen, heeft burgemeester Jack Mikkers twee weken geleden een gebiedsverbod opgelegd aan de groep. Dit betekent dat de jongeren niet meer in een bepaald deel van de binnenstad mogen komen. Wie het verbod negeert, kan een boete krijgen, een werkstraf of zelfs gevangenisstraf.

Desondanks trokken zeven van de 27 jongeren hier zich niets van aan. Maar volgens Mikkers helpt het verbod wel degelijk: “Omdat ze het hebben overtreden, ondervinden ze nu de gevolgen. Het Openbaar Ministerie kan hen strafrechtelijk vervolgen.”

Ook de ouders en de voogden van deze jongeren zijn volgens de gemeente aangesproken op hun gedrag.