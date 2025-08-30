Grimmige sfeer op kermis, voetbalfans zoeken confrontatie met Syriërs
De ME was met vier busjes aanwezig, er waren politiebikers aanwezig, er was politie te paard en een aanhoudingseenheid.
'Komen onze vrouwen en kinderen beschermen'
Volgens een aanwezige riepen de voetbalsupporters dat ze 'hun vrouwen en kinderen kwamen beschermen' en scandeerden ze leuzen zoals 'azc, weg ermee'.
Het was volgens de ooggetuige 'wachten tot de vlam in de pan zou slaan'. "Maar dit is uiteindelijk niet gebeurd."
Incidenten stapelen zich op
Een groep van 27 Syrische jongeren veroorzaakt al weken overlast in de Bossche binnenstad. Van vechtpartijen en mishandelingen tot het bekogelen van voorbijgangers: de incidenten zouden zich opstapelen.
Om de rust in de Bossche binnenstad terug te brengen, heeft burgemeester Jack Mikkers twee weken geleden een gebiedsverbod opgelegd aan de groep. Dit betekent dat de jongeren niet meer in een bepaald deel van de binnenstad mogen komen. Wie het verbod negeert, kan een boete krijgen, een werkstraf of zelfs gevangenisstraf.
Desondanks trokken zeven van de 27 jongeren hier zich niets van aan. Maar volgens Mikkers helpt het verbod wel degelijk: “Omdat ze het hebben overtreden, ondervinden ze nu de gevolgen. Het Openbaar Ministerie kan hen strafrechtelijk vervolgen.”
Ook de ouders en de voogden van deze jongeren zijn volgens de gemeente aangesproken op hun gedrag.