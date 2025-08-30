'33 Max Verstappen’ breekt grens van één miljard streams wereldwijd

Het DJ-duo Carte Blanq uit Veldhoven heeft met hun nummer '33 Max Verstappen' een bijzondere mijlpaal bereikt. Het liedje over de Formule 1-coureur is meer dan één miljard gestreamd op TikTok. Dat hadden bedenkers van het nummer, Dominic Graat en zijn vrouw Inge Manders, vier jaar geleden niet voor mogelijk gehouden.

"Het is echt bizar", zegt Dominic, de broer van onze eigen Jordy Graat. "Het nummer gaat de hele wereld over en toen hij vorig seizoen kampioen werd, draaide zijn crew het door de speakers." Het nummer, dat 33 Max Verstappen heet, is gebaseerd op een bestaande melodie van een bandje uit de jaren 80. "Ik draaide dat nummer altijd op de tribunes bij de Formule 1-wedstrijden", vertelt Dominic vanaf circuit Zandvoort. "Ik zong er dan zelf altijd de songtekst bij. Toen bedachten we in 2021 om er maar een nummer van te maken. Dat was makkelijker dan constant over het originele nummer heen zingen." 'Het nummer 33 max verstappen':

En zo gezegd, zo gedaan. Het dj-duo Carte Blanq, zoals Dominic en zijn vrouw zichzelf noemen, schakelde de hulp in van Brabantse producer Nils van Zandt om het nummer te maken. Zanger Jeroen Nap heeft de iconische maar simpele tekst vervolgens in een kwartiertje ingezongen. "Hij had maar heel even de tijd, daarna moest hij weg", weet Dominic nog. "Maar het was precies genoeg."

En nu, vier jaar later is het een hit met één miljard views op TikTok en 70 miljoen streams op Spotify. "Het wordt helemaal grijs gedraaid", merkt de dj. En niet alleen in Nederland trouwens. Over de hele wereld is het nummer populair. "Ik zag een popgroep uit Zuid-Korea het nummer zingen op sociale media. En ook op festival Tommorowland en tijdens een Amerikaanse ijshockeywedstrijd werd het gedraaid. "Wat Kernkraft voor PSV is, is dit nummer voor Max." De coureur zelf heeft het ook al te horen gekregen. "Hij heeft het al vaak gehoord. Al moet ik wel eerlijk zeggen dat hij niet razend enthousiast is." Elke keer als Max op het podium verschijnt, hoort hij zijn nummer en daar heeft Dominic voor gezorgd. "Hij komt er niet meer onderuit. Ik hoorde van iemand dat hij door Monaco aan het hardlopen was en dat mensen het naar hem zingen. Dus waarschijnlijk is hij het nummer wel een beetje zat." Max Verstappen voorzichtig enthousiast over zijn eigen liedje: