Automobilist aangehouden na politieachtervolging, auto belandt in sloot

Een automobilist is vrijdagavond aangehouden bij Hoogerheide na een politieachtervolging over de A4. De auto slipte en eindigde in een sloot.

Agenten zagen de man rond halfnegen 's avonds rijden. Omdat ze wisten dat het rijbewijs van deze bestuurder is ingenomen, besloten ze hem op de A4 een stopteken te geven. Daar gaf de man geen gehoor aan.

Vluchtstrook

Vanaf Bergen op Zoom verhoogde de automobilist de snelheid en ontstond de achtervolging. Bij knooppunt Markiezaat reed de automobilist over de vluchtstrook. Vervolgens raakte hij de macht over het stuur kwijt en belandde de auto in de sloot.

Op het moment dat de agenten bijna bij de auto waren, probeerde de bestuurder weg te rennen. Dit mislukte, hij kon in de sloot worden aangehouden.

Onderzoek

De auto waarin de man in reed, is in beslag genomen. De bestuurder, een 47-jarige man zonder een bij de politie bekende woon- of verblijfplaats, is meegenomen naar een politiebureau voor verder onderzoek.