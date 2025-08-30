Automobilist aangehouden na politieachtervolging, auto belandt in sloot
Agenten zagen de man rond halfnegen 's avonds rijden. Omdat ze wisten dat het rijbewijs van deze bestuurder is ingenomen, besloten ze hem op de A4 een stopteken te geven. Daar gaf de man geen gehoor aan.
Vluchtstrook
Vanaf Bergen op Zoom verhoogde de automobilist de snelheid en ontstond de achtervolging. Bij knooppunt Markiezaat reed de automobilist over de vluchtstrook. Vervolgens raakte hij de macht over het stuur kwijt en belandde de auto in de sloot.
Op het moment dat de agenten bijna bij de auto waren, probeerde de bestuurder weg te rennen. Dit mislukte, hij kon in de sloot worden aangehouden.
Onderzoek
De auto waarin de man in reed, is in beslag genomen. De bestuurder, een 47-jarige man zonder een bij de politie bekende woon- of verblijfplaats, is meegenomen naar een politiebureau voor verder onderzoek.