Man (62) aangehouden na gewelddadige dood van 86-jarige

De politie heeft een 62-jarige man aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de gewelddadige dood van een 86-jarige man uit het Belgische Lommel. Het slachtoffer werd vrijdagavond gevonden in het buitengebied van Bergeijk. De verdachte komt ook uit die plaats. Wat zich vrijdag precies heeft afgespeeld in Bergeijk tussen de twee mannen heeft de politie niet bekend gemaakt. De verdachte zit nog vast.

De politie reageerde vrijdagavond rond zes uur op een melding van bewoners van een boerderij aan de Maaij, richting de Belgische grens, dat zij een zwaargewond familielid in een stal op het erf hadden gevonden. Agenten vonden daar het lichaam van de 86-jarige man.

Het slachtoffer woonde zelf niet in het huis, maar is wel familie van de bewoners van de boerderij aan de Maaij. Hij stond ingeschreven in het Belgische Lommel, dichtbij Bergeijk.

Kort na de vondst van de dode man hielden agenten de 62-jarige verdachte dichtbij zijn woning aan. Eerder had de politie het over een man van 63, maar dat blijkt niet te kloppen. Wat er precies gebeurd is tussen beide mannen, is nog onbekend.