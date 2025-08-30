Papegaai Julius ontsnapt aan brandweer, laat baasje met lege handen achter

De brandweer in Breda had deze zaterdagmiddag wat afwisseling in hun werk. Zij hoefden dit keer geen brand te blussen, maar moesten een papegaai redden. Het beestje zat in een boom en de eigenaresse van het dier schakelde de brandweer in om haar geliefde beest uit de boom te halen. Maar vogel Julius moest van de brandweer niks weten.

Het beestje zat al sinds vrijdag in de boom aan de Gastakker in Breda. Vanwege een renovatie in het appartementencomplex van eigenaresse Diana had het beestje veel stress. "Ik doe met hem al zes jaar lang aan free flight, hij mag als hij dat wil in de buurt rondvliegen," zegt ze. "Maar alleen als ik in de buurt ben."

Maar waar Julius normaal gesproken altijd weer snel terugkomt naar Diana, gebeurde dat vrijdagmiddag niet. "Ik vond het heel gek", zegt de rasechte papegaaienliefhebber. "Hij blijft nooit zo lang weg."

Vrijwel de hele nacht bleef Diana op, ze zette de ramen en deuren van haar appartement wagenwijd open en liep regelmatig naar de boom om te kijken hoe het met haar 'grote blauwe vriend' ging. "Op zaterdag heeft een kennisje van me de brandweer maar gebeld, het was genoeg." Alleen daar had de papegaai geen oor naar.

De brandweer heeft met een hoogwerker een poging gedaan om hem uit de boom te halen. Diana ging zelfs in de hoogwerker mee naar boven. "Hij zat daar al een tijdje en ik weet dat hij graag naar me toe wilde, maar zo'n grote rode bak, daar moest hij niks van weten." Eenmaal boven aangekomen vloog het beestje gewoon weer naar een volgende boom.

De brandweer heeft de reddingsactie uiteindelijk gestaakt. Maar de eigenaresse zelf bleef volhouden, mét succes. "Ongeveer een uur nadat de brandweer weg was, vloog hij uit zichzelf naar beneden," zegt ze. En na zo'n spannende avond zijn Julius en zijn baasje moe en voldaan weer thuis, "hij heeft net flink wat gegeten Ik ben blij dat hij weer terug is."