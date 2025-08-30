Papegaai ontsnapt aan brandweer, laat baasje met lege handen achter

De brandweer in Breda had deze zaterdagmiddag wat afwisseling in hun werk. Zij hoefden dit keer geen brand te blussen, maar moesten een papegaai redden. Het beestje zat in een boom en de eigenaresse van het dier schakelde de brandweer in om haar geliefde beest uit de boom te halen. Maar daar had de gele vogel helemaal geen trek in.

Het beestje zat al sinds vrijdag in de boom aan de Gastakker in Breda. Zaterdag vond de eigenaresse het tijd dat het dier gered moest worden. Alleen daar had de papegaai geen oren naar, zijn vrijheid smaakte naar meer.

De brandweer heeft met een hoogwerker een poging gedaan om de papegaai uit de boom te halen. De eigenaresse ging zelfs in de hoogwerker mee naar boven. Eenmaal boven aangekomen vloog het beestje gewoon weer naar een volgende boom.

De brandweer heeft de reddingsactie uiteindelijk gestaakt. Het baasje is zonder papegaai naar huis gegaan. Volgens een vrouw uit de straat loopt de eigenaresse van de papegaai vaak in de buurt rond met het beestje en moet ze de papegaai maar beter in de gaten houden.