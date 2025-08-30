Na Jong PSV ligt ook duel RKC Waalwijk tijdelijk stil vanwege rookbommen

De wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Almere City FC werd zaterdagmiddag tijdelijk gestaakt. Van buiten het Mandemakers Stadion werden er gele rookbommen op het veld gegooid. Het lijkt op een actie van boze Vitesse-supporters, aangezien vrijdagavond ook het duel tussen Jong PSV en Jong AZ twee keer werd stilgelegd na vergelijkbare incidenten, Jong PSV doet aangifte van de actie.

De scheidsrechter besloot na het incident in Waalwijk het duel stil te leggen en riep beide teams op om naar binnen te gaan. Na korte tijd keerden beide teams terug op het veld. RKC Waalwijk leidde met 1-0 tegen de andere degradant uit de Eredivisie. De KNVB kwam op hun eigen website met een statement na de actie van Vitesse-supporters. "We begrijpen de emoties rondom de huidige situatie van Vitesse, maar kennelijk is er verwarring over wie welke verantwoordelijkheden heeft. Clubs zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de eigen bedrijfsvoering en hun plannen."

De Arnhemse club wordt sinds kort geweerd uit het profvoetbal. De Gelderse fans vinden dat de KNVB onvoldoende meewerkt aan de toekomstplannen van hun club. "Binnen de KNVB gelden regels die zijn opgesteld samen met alle clubs. Ook voor de situatie waarin Vitesse nu verkeert en de mogelijkheden voor haar toekomst, bestaan regels.", schrijft de bond in het statement. "Het is aan de KNVB om duidelijk te maken wat deze regels zijn en welke (on)mogelijkheden binnen deze regels bestaan. Die rol heeft de KNVB ten aanzien van alle clubs dus ook richting Vitesse." Volgens de KNVB aan Vitesse zelf om toekomstplannen te maken, daar gaat de bond niet over. Dit zou de KNVB tijdens gesprekken met de Gelderse club meermaals aangegeven hebben.

Verstoringen bij de wedstrijd tussen Jong PSV en Jong AZFoto's: ESPN.

Aangifte

Op vrijdagavond voerden Vitesse-supporters ook al actie bij een wedstrijd van een Brabantse club in de Keuken Kampioen Divisie. De wedstrijd tussen Jong PSV en Jong AZ moest tot drie keer toe gestaakt worden. Het spel werd verstoord door gele rookbommen, vuurwerk en omdat er met een aantal sproeiers water op het veld gespoten werd. Ook namen de supporters spandoeken mee met teksten zoals, "KNVB dit is pas het begin." Volgens een woordvoerder van de club gaat Jong PSV aangifte doen van het incident. Fans bij de wedstrijd tussen RKC en Almere City reageerden op hun eigen manier op de protestactie. De voetbalfans brachten voor de gelegenheid het lied "Nooit meer naar Arnhem" ten gehore.

Lees ook Boze fans verstoren wedstrijd Jong PSV met vuurwerk: duel driemaal gestaakt