Boadu onder de indruk van PSV: 'God heeft mijn gebeden beantwoord'

Myron Boadu heeft bij PSV zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2026, met een optie voor nog een extra seizoen. De 24-jarige spits twijfelde niet toen de landskampioen zich meldde. "Als deze club bij je aanklopt, dan vind ik dat je altijd de eerste vlucht moet pakken."

Boadu was nog onder contract bij AS Monaco, maar kwam daar niet aan spelen toe. Hij is onder de indruk van zijn nieuwe werkgever. "Het is een team vol kwaliteit en dat zie je ook terug in de hoofdtrainer. Ik ben een gelovige jongen en kan zeggen dat God mijn gebeden heeft beantwoord."

Bij PSV krijgt hij rugnummer 21. De voormalige spits van AZ, AS Monaco, FC Twente en VfL Bochum hoopt snel in actie te kunnen komen. "Ik ben erg dankbaar voor deze kans en wil aan iedereen laten zien dat PSV een goede zet heeft gedaan door mij te halen. Ik ben een speler die met zijn kracht en snelheid belangrijk kan zijn. Iemand die goals maakt, maar tegelijkertijd ook anderen wil laten schitteren."

"Hij maakt een heel hongerige indruk."

Technisch directeur Earnest Stewart ziet in Boadu een ideale vervanger voor de geblesseerde Alassane Pléa. "Myron kwam daarbij als meest interessante optie naar voren. Hij is een bewezen doelpuntenmaker en maakt daarnaast een heel hongerige indruk op ons. We zijn ervan overtuigd dat Myron ons zowel in Nederland als in de Champions League gaat helpen met goals en assists."