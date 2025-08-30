PSV verliest thuis verrassend van promovendus Telstar

PSV kende een dramatische zaterdagavond: de landskampioen verloor in eigen huis met 0-2 van Telstar. De nederlaag was zeker niet onverdiend, want de promovendus was het grootste deel van de wedstrijd de betere in het Philips Stadion.

De vraag bij PSV-supporters was vooraf vooral met hoeveel verschil hun ploeg zou gaan winnen van Telstar. De verrassende promovendus bleek echter meteen al de baas in Eindhoven. Na een paar minuten kwam de thuisclub goed weg en hield keeper Matej Kovar zijn doel nog schoon. De terechte 0-1 na 21 minuten kwam via de voet van Tyrone Owusu, die vanaf een meter of 20 de bal richting bovenhoek schoot.

PSV stelde zwaar teleur en had het lastig tegen het energieke Telstar. Voorin creëerden de Eindhovenaren vrijwel niets. Trainer Peter Bosz kon niet anders dan in de rust hard ingrijpen. Zo hield hij rechtsbuiten Dennis Man, die een dramatische eerste helft speelde, in de kleedkamer. Ook linksbuiten Ruben van Bommel en centrale verdediger Yarek Gasiorowski konden gaan omkleden. Met Ricardo Pepi, Esmir Bajraktarevic en Joey Veerman kwamen er drie frisse krachten binnen de lijnen.

Na rust drukte PSV het gaspedaal in en kreeg het via Esmir Bajraktarevic een aardige kans die net naast de goal ging. Kort daarna was Ivan Perisic dicht bij een treffer, maar Telstars goalie Ronald Koeman jr. stond op de juiste plek. Het was Telstar dat vervolgens de grootste kans kreeg. Linksback Jeff Hardeveld zag een leeg doel voor zich, maar raakte het zijnet.

Na 65 minuten volgden de, niet eens onverdiende, 0-2. Nadat eerst invaller Kay Tejan een grote kans liet liggen, lette uit een corner alleen Telstar-aanvaller Patrick Brouwer op bij de eerste paal. PSV was niet bij machte om het de gasten vervolgens moeilijk te maken in een vrijwel stilgevallen stadion. En zo verloren de Eindhovenaren voor het eerst dit seizoen en dat van een formatie, die door velen wordt bestempeld als degradatiekandidaat.