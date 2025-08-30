74-jarige man aangehouden voor zedendelict bij basisschool

Er is een 74-jarige man uit Nijmegen aangehouden omdat hij afgelopen woensdag zijn geslachtsdeel aan minderjarige meisjes zou hebben laten zien. Dat gebeurde bij basisschool 't Hout, aan de Mahoniehoutstraat in Helmond. De man is gevonden via camerabeelden.

De meisjes, uit groep 3 en groep 4, zijn hard weggerend nadat de man hen zijn geslachtsdeel liet zien. Hun ouders hebben vervolgens de politie gebeld. Via camerabeelden kwam de politie bij de 74-jarige Nijmegenaar uit. Zijn huis is doorzocht en daarbij zijn meerdere 'spullen' in beslag genomen. "Dat kunnen telefoons zijn, dat kunnen laptops zijn, dat kan van alles zijn", zegt de woordvoerder van de politie. In belang van het onderzoek wil hij niet kwijt wat er precies in beslag is genomen. De man zit vast op het bureau.