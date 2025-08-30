Auto rijdt door rood en botst op auto, inzittende raakt gewond

Er is een flinke ravage ontstaan nadat er een auto door rood is gereden op de kruising van de Kasteellaan en de Meerveldhovenseweg in Eindhoven. De roodrijder botste op een andere auto. De bestuurder die daarin zat, raakte gewond.

Het slachtoffer kwam met zijn auto tegen en lichtmast terecht en botste met zijn hoofd tegen de voorruit. Hij bloedde flink en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder die door rood reed, is op de plek van het ongeluk nagekeken. Allebei de auto's moesten worden weggesleept.