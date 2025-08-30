Navigatie overslaan

Auto rijdt door rood en botst op auto, inzittende raakt gewond

Vandaag om 21:54
Omroep Brabant
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
Omroep Brabant
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
Omroep Brabant
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
1/3 Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
nl
Er is een flinke ravage ontstaan nadat er een auto door rood is gereden op de kruising van de Kasteellaan en de Meerveldhovenseweg in Eindhoven. De roodrijder botste op een andere auto. De bestuurder die daarin zat, raakte gewond.
Profielfoto van Carlijn Kösters
Geschreven door
Carlijn Kösters

Het slachtoffer kwam met zijn auto tegen en lichtmast terecht en botste met zijn hoofd tegen de voorruit. Hij bloedde flink en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder die door rood reed, is op de plek van het ongeluk nagekeken. Allebei de auto's moesten worden weggesleept.

