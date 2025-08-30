TOP Oss 'opgeschrikt' door herseninfarct bij assistent-trainer Van de Haar

Oud-spits en assistent-trainer bij TOP Oss Hans van de Haar is vrijdagavond getroffen door een herseninfarct, dat laat de club weten op X. Het gebeurde voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen FC Dordrecht. Van de Haar speelde eerder ook bij RKC Waalwijk.

"Vlak voor ons thuisduel vrijdagavond tegen FC Dordrecht zijn wij als club opgeschrikt door een ingrijpende gebeurtenis", schrijft de club op sociale media. "Onze assistent-trainer werd getroffen door een herseninfarct." De 50-jarige Van de Haar is sinds januari assistent-trainer bij de club in Oss.

De voormalige aanvaller kampte al langer met hartritmestoornissen, hij onderging eerder ook al een hartoperatie. Van de Haar speelde in het verleden als profvoetballer bij meerdere clubs, waaronder RKC Waalwijk, De Graafschap en FC Utrecht.