Cafetariamedewerker bedreigd met mes, daders zonder buit gevlucht

Gisteren om 22:49 • Aangepast vandaag om 00:02
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.
Twee mannen hebben zaterdagavond een overval gepleegd op een cafetaria aan de Bredalaan in Eindhoven. Rond tien uur hebben ze een van de medewerkers met een mes bedreigd. Daarna zijn ze op de vlucht geslagen.
De overvallers hebben niets buit gemaakt. De politie is naar hen op zoek.

Ze heeft een signalement uitstaan voor twee mannen, met een donkerblauwe hoodie. Een van hen droeg een zwarte motorhelm, met 'opvallende witgele accenten'.

