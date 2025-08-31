Bosz wil dat PSV leert van blamage: 'Allemaal niet goed genoeg'
Een nederlaag tegen promovendus Telstar mag gerust een blamage worden genoemd voor PSV. En al helemaal omdat de driepunter van de gasten zeker niet gestolen was. “Telstar heeft met een leeuwenhart gespeeld. Ze voetbalden gedurfd en wisten ons goed onder druk te zetten. Onder onze druk wisten ze uit te voetballen. We verloren terecht van een betere tegenstander.”
Bosz miste vooral scherpte bij zijn ploeg, terwijl hij daar in zijn wedstrijdbespreking nog over had gesproken. “Ik bedoel dan niet scherpte bij bijvoorbeeld slidings, maar wel in de passing of in het vrijlopen. Maar ook de scherpte bij het afwerken voor de goal. Het was allemaal niet goed genoeg.”
De transferperikelen rondom bijvoorbeeld Joey Veerman, die in de belangstelling staat van Brentford, wilde Bosz niet als een reden noemen van de wanvertoning. “Ik weet daar niets van en ik wil het ook absoluut niet als excuus noemen. Ook niet dat we vele wijzigingen in het team hadden. Wij moeten thuis winnen van Telstar, onze tegenstander heeft het goed gedaan.”
Over twee weken speelt PSV de volgende wedstrijd, uit tegen koploper NEC. “De interlandbreak komt op een vervelend moment. De meeste jongens zien we de komende weken niet. Wij moeten onze lessen uit deze wedstrijd trekken.”
Aanvoerder Jerdy Schouten vond ook dat er maar één ploeg het verdiende om te winnen: Telstar. “De hele eerste helft waren we niet goed, maar de eerste tien minuten waren heel slecht. Ik had niet het gevoel dat we het om zouden draaien. Wel kwamen we goed uit de rust, maar we creëerden te weinig. We zijn tekort geschoten op intensiteit, normaal onze kracht. Dat is kwalijk.”
Schouten merkte na afloop veel teleurstelling in de selectie. “Ik ga niet in mijn eentje voor de groep staan, zo werkt het niet. Het wordt door iedereen gezegd, je hoort nu boos te zijn. Vooral door de manier waarop we verliezen. Hier moeten we goed naar kijken.”