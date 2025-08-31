Bosz wil dat PSV leert van blamage: 'Allemaal niet goed genoeg'

Het was één van de slechtste of misschien wel de allerslechtste wedstrijd van PSV onder leiding van Peter Bosz. De trainer kon bij tijd en wijle zelfs genieten van het spel van Telstar, dat zaterdagavond verrassend met 0-2 won in het Philips Stadion. “Die jongens hebben vanaf de eerste tot de laatste minuut alles gegeven. Ze hebben terecht gewonnen.”

Een nederlaag tegen promovendus Telstar mag gerust een blamage worden genoemd voor PSV. En al helemaal omdat de driepunter van de gasten zeker niet gestolen was. “Telstar heeft met een leeuwenhart gespeeld. Ze voetbalden gedurfd en wisten ons goed onder druk te zetten. Onder onze druk wisten ze uit te voetballen. We verloren terecht van een betere tegenstander.” Bosz miste vooral scherpte bij zijn ploeg, terwijl hij daar in zijn wedstrijdbespreking nog over had gesproken. “Ik bedoel dan niet scherpte bij bijvoorbeeld slidings, maar wel in de passing of in het vrijlopen. Maar ook de scherpte bij het afwerken voor de goal. Het was allemaal niet goed genoeg.”

De transferperikelen rondom bijvoorbeeld Joey Veerman, die in de belangstelling staat van Brentford, wilde Bosz niet als een reden noemen van de wanvertoning. “Ik weet daar niets van en ik wil het ook absoluut niet als excuus noemen. Ook niet dat we vele wijzigingen in het team hadden. Wij moeten thuis winnen van Telstar, onze tegenstander heeft het goed gedaan.”

