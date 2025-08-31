Vrouwen eisen nacht op met fietstocht: 'Eng om alleen naar huis te fietsen'

"De nacht is ook van ons!" Die leus klonk zaterdagavond door het centrum van Tilburg waar zo'n 150 mensen meededen aan een fietstocht die in meerdere plaatsen in Nederland werd georganiseerd door de feministische actiegroep Dolle Mina. Ze fietsten een route van uitgaanscentra naar donkere plekken die nu onveilig zijn of zo worden ervaren.

De deelnemers roepen op de straten veilig te maken voor vrouwen en meisjes die maar al te vaak slachtoffer zijn van seksueel geweld, met name in het donker. Sinds de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude vorige week en ander geweld tegen vrouwen is er een sterke beweging op gang gekomen om het voor vrouwen veilig te maken op straat. "Samen eisen we terug wat altijd al van ons was: De nacht. De straat. De toekomst", aldus actiegroep Dolle Mina.

Delayla (13) was een van de deelnemers aan de fietstocht door Tilburg (foto: Floortje Steigenga).

"Ik heb een paar keer meegemaakt dat mannen me achtervolgden."

Een van de meisjes die deelnam aan de fietstocht door Tilburg was de 13-jarige Delayla. "Ik vind het zelf ook weleens eng om alleen naar huis te fietsen", vertelde ze. "Ik heb een paar keer meegemaakt dat mannen me achtervolgden. Ik wil gewoon dat dit stopt. Vrouwen moeten kunnen uitgaan zonder angst en dragen wat ze willen zonder dat er mannen naar hen omkijken." Op haar shirt had ze allerlei teksten geschreven. "Allemaal quotes over aanrandingen en femicide." Haar fiets was, net zoals die van andere deelnemers, voor deze gelegenheid bont verlicht. Aan het stuur had ze een groot bord bevestigd met de tekst: 'Wij eisen de nacht op'. "Ik hoop dat we met deze fietstocht aandacht trekken, dat mensen naar ons omkijken en misschien hierover gaan nadenken."

Shasco nam ook deel aan de fietstocht door Tilburg (foto: Floortje Steigenga).

"Onvriendelijk gedrag tolereren leidt tot escalerend gedrag."

Shasco nam als man ook deel aan de fietstocht door Tilburg. "Ik vind dat iedereen veilig over straat moet kunnen lopen", legde hij uit. "Een vriendin wees me op deze fietstocht. Ik vind het een heel erg mooi initiatief, dus fiets ik mee." Ook hij voelt zich weleens onveilig op straat, als hij alleen naar huis loopt. "Niet vaak, hoor. Als man heb je daar vaak niet zoveel last van. Maar de keren dat ik iets meemaakte, was het best onprettig. Gelukkig werd het nooit gevaarlijk." Wat er volgens hem nodig is om de straten weer veilig te maken? "Goede vraag... Dat weet ik niet zo goed. Je kunt niet zeven dagen per week, 24 uur per dag politie op straat hebben of surveillance. Of de stad vol in het licht zetten." Volgens hem zit de kern vooral in de sociale omgang tussen mensen. Hij vindt dat mannen elkaar bijvoorbeeld best vaker zouden kunnen aanspreken op onaanvaardbaar gedrag. "Want als je bepaald gedrag, dat onvriendelijk is, tolereert dan leidt dat tot escalerend gedrag." De bonte fietstocht werd behalve in Tilburg ook gehouden in onder meer Den Bosch, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Haarlem, Amersfoort, Arnhem, Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Enschede, Deventer, Coevorden, Nijmegen en Maastricht.

Foto: Floortje Steigenga.

Foto: Floortje Steigenga.