Jongen (12) vast na explosie: 'Op straat speelden kinderen'

Vandaag om 08:59 • Aangepast vandaag om 12:04
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Een 12-jarige jongen is zaterdag aangehouden na een explosie bij kindcentrum De Triangel aan de Piet Heinstraat in Tilburg. Een ruit sneuvelde en overal lag glas op straat.
Bij de explosie raakte niemand gewond. Maar het had erger kunnen aflopen, want er speelden kinderen op straat.

Onderzoek
Op basis van getuigenverklaringen en camerabeelden kwamen de agenten erachter wie de dader was. Het is iemand die al vaker in aanraking is gekomen met de politie.

Ze gingen naar het huis van die jongen. Het doorgegeven signalement klopte precies. De minderjarige jongen is thuis aangehouden.

