Minderjarige jongen vast na explosie: 'Op straat speelden kinderen'

Een minderjarige jongen is zaterdag aangehouden na een explosie in de Piet Heinstraat in Tilburg. Een ruit sneuvelde en overal lag glas op straat.

Bij de explosie raakte niemand gewond. Maar het had erger kunnen aflopen, want er speelden kinderen op straat. Onderzoek

Op basis van getuigenverklaringen en camerabeelden kwamen de agenten erachter wie de dader was. Ze gingen naar het huis van die jongen. Het doorgegeven signalement klopte precies. De minderjarige jongen is thuis aangehouden.