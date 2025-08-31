Navigatie overslaan

Minderjarige jongen vast na explosie: 'Op straat speelden kinderen'

Vandaag om 08:59 • Aangepast vandaag om 09:16
Archieffoto: Rob van den Broek
Een minderjarige jongen is zaterdag aangehouden na een explosie in de Piet Heinstraat in Tilburg. Een ruit sneuvelde en overal lag glas op straat.
Peter de Bekker

Bij de explosie raakte niemand gewond. Maar het had erger kunnen aflopen, want er speelden kinderen op straat.

Onderzoek
Op basis van getuigenverklaringen en camerabeelden kwamen de agenten erachter wie de dader was. Ze gingen naar het huis van die jongen. Het doorgegeven signalement klopte precies. De minderjarige jongen is thuis aangehouden.

