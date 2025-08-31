Vier mannen vast na vechtpartij vlak voor politiebureau, een gewonde

Vier mannen zijn zaterdagnacht aangehouden na een vechtpartij op de Stationsstraat in Tilburg. Een betrokkene liep hierbij een steekwond op. Dit slachtoffer is behandeld en daarna naar een huisartsenpost gegaan.

De vechtpartij, vlakbij een politiebureau, werd rond kwart voor vier 's nachts gemeld. Meerdere agenten gingen met spoed daar naartoe en controleerden verschillende groepen jongeren in de omgeving. De vier aangehouden mannen zaten zondagochtend nog altijd vast. Het gaat om een 19-jarige man uit Kerkrade, een 27-jarige man uit Gouda, een 20-jarige man uit Roermond en een minderjarige jongen zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.