Kijkers en bouwers maken zich klaar voor de Brabantsedag
Ans, Petra en Bep wonen in Heeze. Toch zitten ze om half acht l op tuinstoelen langs de route. "Dat is traditie en doen we ieder jaar. We willen er zeker van zijn dat we een goede plek hebben," legt Bep uit. En die hebben ze. Maar het duurt nog uren voordat de theaterparade van start gaat. Bang dat ze zich gaan vervelen, zijn de dames niet. "We zitten gezellig te kletsen met een kop koffie. En vanmiddag gaan we aan de wijn," zeggen ze lachend terwijl ze naar een koelbox wijzen.
Even verderop zitten Gert-Jan en Marjolein Jansen ook al klaar. Zijn zijn helemaal vanuit Vianen naar Heeze gekomen voor de Brabantsedag, "Dit is toch wel het feestje van het jaar. De combinatie van de Brabantse gezelligheid, de mooie wagens en het spel van de acteurs is geweldig."
Maar ze moeten nog even geduld hebben, want rond de startplek zijn de bouwers nog druk bezig om de puntjes op de i te zetten. Bij wagenbouwersgroep De Lambrekvrienden worden met een hoogwerker de laatste attributen op de wagen gezet. "We hebben een schaap gemaakt met enorme breinaalden daarnaast," legt Mark Koenen uit. "De bovenkanten van die naalden waren ze hoog dat die niet in de tent pasten. Dus die zetten we er nu buiten op." Ook krijgt de wagen nog een extra een likje verf.
Omdat de bouwtent van De Lambrekvrienden vlak bij het startpunt van de parade ligt, kloppen ook andere groepen hier aan voor hulp. "Als ze een lekke band hebben of een gebroken as dan helpen wij, zodat ze toch kunnen starten. Zo gaat dat hier op de Brabantsedag. We doen natuurlijk wel mee voor de prijzen, maar het belangrijkste is de gezelligheid, lol en het vermaken van het publiek."
Maar voor het zo ver is moeten de vroege vogels langs de kant zichzelf vermaken. Gert-Jan en Marjolein zijn goed voorbereid. "We hebben eten drinken en boeken meegenomen. En mensen kijken is ook heel leuk."
Brabantsedag bij Omroep Brabant
De Brabantsedag in Heeze is zondagmiddag vanaf 13.45u livete volgen op de verschillende kanalen van Omroep Brabant: TV, website, app en via Facebook. 's Avonds is er een samenvatting te zien.