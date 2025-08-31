Vriendenkring Hopeloos wint kijkersprijs Brabantsedag met stiekem carnaval

De kijkers van Omroep Brabant naar de uitzending van de Brabantsedag in Heeze hebben gestemd en de wagen waar ze het meest van onder de indruk zijn, is die van Vriendenkring Hopeloos. Met hun wagen 'Stiekem onder Slingers en Serpentines' heeft de groep de Omroep Brabant kijkersprijs gewonnen. De vriendengroep beeldde met hun wagen het Roosendaalse café de Bonten Os uit, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog, ondanks het verbod op carnaval, toch gewoon gefeest werd.

De wagen kreeg van het publiek een 8,9, een ongekend hoog cijfer. Die toont het gebombardeerde Roosendaal aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Terwijl anderen in het dorp buiten aan het koukleumen zijn, wordt in de kroeg carnaval gevierd. “Carnaval was door de burgemeester verboden, maar er was één cafeetje in Roosendaal met maling aan dat verbod”, vertelde wagenbouwer Tessa eerder aan ons. “Daar ging het feest gewoon door en dat laten we zien met een kroeg die op en neer beweegt.” Vorig jaar was vriendenkring Hopeloos de grote winnaar van de Brabantsedag met hun creatie 'In de 14 Billekens'.

Foto: Omroep Brabant.

Heeze stond zondag weer in het teken van de Brabantsedag. Terwijl vele duizenden mensen langs de route stonden, trok de cultuurhistorische optocht door het dorp. Dit jaar was carnaval het thema, maar allesbehalve joligheid in Heeze. Hier werden de diepe verhalen achter carnaval tot leven gebracht. De optocht was live bij ons te zien. Bekijk hier de beelden terug.

Om half acht op zondagmorgen zaten de eerste toeschouwers al op tuinstoelen langs de route. Ans, Petra en Bep wonen notabene in Heeze. "Dat is traditie en doen we ieder jaar. We willen er zeker van zijn dat we een goede plek hebben," legt Bep uit. En die hebben ze. Maar het duurt nog uren voordat de theaterparade van start gaat. Bang dat ze zich gaan vervelen, zijn de dames niet. "We zitten gezellig te kletsen met een kop koffie. En vanmiddag gaan we aan de wijn," zeggen ze lachend terwijl ze naar een koelbox wijzen.

Ans, Petra en Bep zitten al uren van tevoren klaar langs de route (Foto: Imke van de Laar)

Even verderop zitten Gert-Jan en Marjolein Jansen ook al klaar. Zijn zijn helemaal vanuit Vianen naar Heeze gekomen voor de Brabantsedag, "Dit is toch wel het feestje van het jaar. De combinatie van de Brabantse gezelligheid, de mooie wagens en het spel van de acteurs is geweldig." Maar ze moeten nog even geduld hebben, want rond de startplek zijn de bouwers nog druk bezig om de puntjes op de i te zetten. Bij wagenbouwersgroep De Lambrekvrienden worden met een hoogwerker de laatste attributen op de wagen gezet. "We hebben een schaap gemaakt met enorme breinaalden daarnaast," legt Mark Koenen uit. "De bovenkanten van die naalden waren zo hoog dat die niet in de tent pasten. Dus die zetten we er nu buiten op." Ook krijgt de wagen nog een extra een likje verf.

Nog een likje verf voor de wagen van De Lambrekvrienden (Foto: Imke van de Laar)

Omdat de bouwtent van De Lambrekvrienden vlak bij het startpunt van de parade ligt, kloppen ook andere groepen hier aan voor hulp. "Als ze een lekke band hebben of een gebroken as dan helpen wij, zodat ze toch kunnen starten. Zo gaat dat hier op de Brabantsedag. We doen natuurlijk wel mee voor de prijzen, maar het belangrijkste is de gezelligheid, lol en het vermaken van het publiek." Maar voor het zo ver is moeten de vroege vogels langs de kant zichzelf vermaken. Gert-Jan en Marjolein zijn goed voorbereid. "We hebben eten drinken en boeken meegenomen. En mensen kijken is ook heel leuk."

Gert-Jan en Marjolein zijn goed voorbereid op het lange wachten (Foto: Imke van de Laar)

Ook de acteurs maken zich klaar voor de theaterparade (Foto: Imke van de Laar)