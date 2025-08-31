Vijf arrestaties na gooien van vuurwerk tijdens voetbalwedstrijd RKC

De politie heeft vijf Arnhemmers aangehouden vanwege het gooien van vuurwerk tijdens de voetbalwedstrijd RKC Waalwijk-Almere City zaterdagavond. Het duel werd vanwege het vuurwerk even stilgelegd, maar kon snel hervat worden.

Drie Arnhemmers werden direct na het incident aangehouden in Waalwijk. In hun auto werd vuurwerk gevonden. Twee anderen werden later gearresteerd, buiten Waalwijk. Ook zij hadden vuurwerk bij zich.

Ook bij Jong PSV raak

Vrijdagavond werd de voetbalwedstrijd Jong PSV-Jong AZ (1-0) ook al onderbroken vanwege vuurwerk op het veld, tot twee keer toe. Supporters van Vitesse eisten die actie op. Zij plaatsten op sociale media spandoeken met de boodschap 'KNVB dit is pas het begin' en 'Wij geen voetbal, jullie geen voetbal, KNVB maffia'. PSV gaat aangifte doen tegen de gooiers van het vuurwerk, meldde een woordvoerder van de Eindhovense club.

Supporters van Vitesse zijn boos omdat hun club niet meer in het betaald voetbal mag uitkomen na voortdurend financieel gedoe. Ze vinden dat de KNVB onvoldoende meewerkt aan de toekomstplannen van de club uit Arnhem. De voetbalbond heeft begrip voor de emoties bij fans van Vitesse. "Maar kennelijk is er verwarring over wie welke verantwoordelijkheden heeft", reageerde de voetbalbond vrijdag op de eigen site. "Clubs zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de eigen bedrijfsvoering en hun plannen."

Proflicentie

Vitesse legt zich er niet bij neer dat de KNVB de proflicentie heeft ingetrokken. De club stapte drie weken geleden vergeefs naar de voorzieningenrechter in Utrecht om de proflicentie terug te krijgen. Die is de club afgenomen omdat de KNVB vindt dat Vitesse het licentiesysteem jarenlang heeft omzeild en ondermijnd. De rechter in Utrecht gaf de KNVB op 8 augustus gelijk. Vitesse gaat maandag in Arnhem in beroep tegen die beslissing. Fans van Vitesse roepen elkaar op naar de rechtbank in Arnhem te komen.