Automobilist rijdt muur in en raakt geparkeerde auto

Vandaag om 13:48 • Aangepast vandaag om 14:49
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Een automobilist reed zondag een muur in aan de Jan van Bruhezestraat in Steenbergen. Ook een geparkeerde auto zou zijn geraakt. Vanwege het ongeluk werden meerdere hulpdiensten opgeroepen, waaronder de brandweer.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

De bestuurder van de auto is nagekeken, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden.

Hoe het mis kon gaan aan de Jan van Bruhezestraat, wordt onderzocht.

