Automobilist rijdt muur in en raakt geparkeerde auto

Een automobilist reed zondag een muur in aan de Jan van Bruhezestraat in Steenbergen. Ook een geparkeerde auto zou zijn geraakt. Vanwege het ongeluk werden meerdere hulpdiensten opgeroepen, waaronder de brandweer.

De bestuurder van de auto is nagekeken, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Hoe het mis kon gaan aan de Jan van Bruhezestraat, wordt onderzocht.

Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.