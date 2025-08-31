Salah-Eddine wil alles geven voor PSV: 'Elke wedstrijd vechten'

PSV heeft Anass Salah-Eddine tot het einde van het seizoen op huurbasis overgenomen van AS Roma. Er is een optie tot koop bedongen op de 23-jarige linksback. "Toen PSV voor mij als serieuze optie naar voren kwam, was ik direct enthousiast."

PSV, dat zaterdag in eigen huis verloor van Telstar (0-2), wilde de selectie al langer versterken met een linksback en na de blessure van Mauro Júnior al helemaal. De Braziliaan is de komende zes tot acht weken niet inzetbaar vanwege een enkelblessure.

Salah-Eddine stond aan het begin van dit jaar ook al in de belangstelling van PSV, maar ging toen van FC Twente naar AS Roma. In de Italiaanse hoofdstad kon hij weinig indruk maken en nu gaat hij dus alsnog naar Eindhoven. "Na de eerste gesprekken met de mensen binnen de club voelde ik gelijk een klik. Daarna was de keuze voor mijn snel gemaakt."

"Ik zal het logo met trots dragen."