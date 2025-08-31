Salah-Eddine wil alles geven voor PSV: 'Elke wedstrijd vechten'
PSV, dat zaterdag in eigen huis verloor van Telstar (0-2), wilde de selectie al langer versterken met een linksback en na de blessure van Mauro Júnior al helemaal. De Braziliaan is de komende zes tot acht weken niet inzetbaar vanwege een enkelblessure.
Salah-Eddine stond aan het begin van dit jaar ook al in de belangstelling van PSV, maar ging toen van FC Twente naar AS Roma. In de Italiaanse hoofdstad kon hij weinig indruk maken en nu gaat hij dus alsnog naar Eindhoven.
"Na de eerste gesprekken met de mensen binnen de club voelde ik gelijk een klik. Daarna was de keuze voor mijn snel gemaakt."
"Ik zal het logo met trots dragen."
De jeugdinternational gaat spelen met rugnummer twee. "Ik ben ervan overtuigd dat ik van toegevoegde waarde ga zijn voor PSV. Ik zal alles geven voor de club, elke wedstrijd vechten en het logo met trots dragen."
Technisch directeur Earnest Stewart ziet in Salah-Eddine niet alleen een verdediger, maar ook een middenvelder. "We zijn erg blij dat Anass voor PSV heeft gekozen en gaan samen op jacht naar mooie successen."