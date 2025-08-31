Vuurwerkgooiers bij RKC weer vrij, Vitesse nog steeds boos

De vijf mannen die zijn aangehouden voor het gooien van rookpotten bij RKC, zijn weer vrijgelaten. De wedstrijd tegen Almere City werd zaterdag kort onderbroken omdat er potten met gele rook op het veld werden gegooid. Supporters van Vitesse gaven toe dat zij achter de acties zitten, omdat ze boos zijn dat ze uit het betaald voetbal zijn gezet.

Drie mannen werden zaterdag opgepakt omdat zij mogelijk betrokken zijn bij het gooien van het vuurwerk in het stadion in Waalwijk. Het gaat om twee mannen uit Arnhem, van 21 en 23 jaar en een 25-jarige man uit Angerlo. In hun auto werden meerdere gele rookpotten gevonden. Twee andere mannen, van 18 en 20 jaar uit Gendt en Elst, werden later aangehouden. Ook zij hadden gele rookpotten en knalvuurwerk in hun auto. Vrijdag werd de wedstrijd Jong PSV - Jong AZ ook onderbroken vanwege vuurwerk op het veld.