Tienkoppig NAC Breda vlak voor tijd verslagen door AZ

NAC Breda heeft in de eredivisie-wedstrijd tegen AZ zondagavond op de valreep verloren. De Bredanaars moesten de halve wedstrijd met tien man spelen, door een rode kaart voor Sydney van Hooijdonk. Bovendien miste de club een strafschop. AZ-invaller Sven Mijnans maakte vlak voor tijd 1-0.

Het was een matige wedstrijd in Breda, maar er gebeurde genoeg. In de 42ste minuut ging Van Hooijdonk in een poging een hoge bal te onderscheppen vol op de voet van AZ-verdediger Wouter Goes staan. Het leverde hem een rode kaart en daardoor moest de club het de hele tweede helft met een man minder doen.

Na rust gebeurde iets vergelijkbaars in het nadeel van NAC. Alle spelers hoopten op een rode kaart voor AZ, maar de scheidsrechter hield het na het bekijken van de beelden dit keer op geel. Wel kreeg NAC een strafschop. Die schoot Invaller Brym over het doel.

Met invaller Sven Mijnans kreeg AZ daarna de kans om te scoren.

Met het verlies blijft NAC op drie punten staan, uit vier duels. AZ komt op zeven punten uit drie eredivisiewedstrijden.