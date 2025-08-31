Navigatie overslaan

Auto's botsen met elkaar, meerdere kinderen zaten erin

Vandaag om 20:15 • Aangepast vandaag om 20:36
Omroep Brabant
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
nl
Op de A58 zijn meerdere auto's op elkaar gebotst bij knooppunt Galder. Drie auto's en een caravan moesten worden weggesleept. Er raakte niemand gewond.
Profielfoto van Carlijn Kösters
Geschreven door
Carlijn Kösters

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Eén bestuurder is nagekeken in de ambulance.

Twee bergingsvoertuigen zijn naar het ongeluk gegaan om de auto's en caravan weg te slepen. Eén rijstrook was tijdelijk dicht, maar die is nu weer open.

