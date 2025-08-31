Auto's botsen met elkaar, meerdere kinderen zaten erin

Op de A58 zijn meerdere auto's op elkaar gebotst bij knooppunt Galder. Drie auto's en een caravan moesten worden weggesleept. Er raakte niemand gewond.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Eén bestuurder is nagekeken in de ambulance.

Twee bergingsvoertuigen zijn naar het ongeluk gegaan om de auto's en caravan weg te slepen. Eén rijstrook was tijdelijk dicht, maar die is nu weer open.