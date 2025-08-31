Advertentie
Auto's botsen met elkaar op de A58
Gisteren om 20:15 • Aangepast vandaag om 08:13
1/3 Auto's botsen met elkaar, meerdere kinderen zaten erin
Op de A58 zijn zondagavond meerdere auto's op elkaar gebotst bij knooppunt Galder. Drie auto's en een caravan moesten worden weggesleept. Er raakte niemand gewond.
Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Eén bestuurder is nagekeken in de ambulance.
Twee bergingsvoertuigen gingen naar het ongeluk om de auto's en caravan weg te slepen. Eén rijstrook was tijdelijk dicht, maar was snel na het ongeluk weer open.
