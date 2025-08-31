Dit is Bloed, Zweet en Tranen, de winnaar van de Brabantsedag

Bloed Zweet en Tranen is met haar wagen 'Van wrede winter naar vruchtbaar voorjaar' de grote winnaar van de Brabantsedag in Heeze. De groep won met haar wagen, waarmee ze de oeroude wortels van het carnaval ontmaskeren, het algemeen klassement. Daarnaast won ze ook nog de HWV publieksprijs en een prijs in de categorie 'theatraal spel'. Vriendenkring Hopeloos eindigde op de tweede plaats en de Lambrekvrienden werden derde.

Bloed, Zweet en Tranen scoorde volgens de organisatie op alle onderdelen hoog. "Grime, stofgebruik, subtiele details zoals bloemen, filmische muziek en veel verrassingen. Deze wagen bracht letterlijk en figuurlijk kippenvel." De groep liet een oeroud heidens vruchtbaarheidsritueel zien en beeldde met haar wagen de overgang van de barre winter naar lente uit. "Hiermee hebben ze in een paar minuten de geschiedenis van carnaval verteld", sprak de jury.

Dit jaar waren er ook nog drie categorieën waarin de deelnemende groepen een prijs konden winnen. De prijs voor theatraal spel sleepte Bloed Zweet en Tranen ook binnen. "De emoties waren echt voelbaar en de choreografie in detail uitgewerkt. Theatraal zorgde het letterlijk en figuurlijk voor kippenvel", zei de jury.

De wagen van Bloed, Zweet en Tranen (foto: Eye4Images).

Vriendenkring Hopeloos eindigde op de tweede plaats. Ook hun wagen, waarin ze carnaval tijdens de Tweede Wereldoorlog uitbeeldden, was favoriet bij het publiek. Ze wonnen dit jaar de Omroep Brabant kijkersprijs. Ook won Vriendenkring Hopeloos een prijs voor vormgeving.

De kroeg in de oorlog van Vriendenkring Hopeloos was ook favoriet (foto: Eye4images).

De Lambrekvrienden eindigden op de derde plaats in het algemeen klassement. Met hun wagen 'Kruikenzeikers door de wol geverfd', vertelden ze het verhaal van de Tilburgers die hun urine in kruiken verzamelden voor de textielindustrie.



Carnaval, maar geen carnavalsoptocht

Het thema van de 66e editie van de Brabantsedag was ‘Carnaval Ontmaskerd’. Daarmee zocht de organisatie voor het eerst zelf het randje op, want de Brabantsedag met carnaval vergelijken is voor de bouwers uit den boze. Maar ondanks het thema was de parade allesbehalve carnavalesk. De bouwers vertelden met hun wagens de geschiedenis van carnaval.