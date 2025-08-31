Man belandt met auto op rotonde en raakt gewond

Een automobilist is zondagavond in Tilburg tegen een boom op een rotonde gereden. Dat gebeurde op rond de Moersedreef en de Bijsterveldenlaan, in de wijk Reeshof. Hij raakte daarbij gewond.

Hoe de man op de rotonde terecht kwam, is niet bekend. Een ambulance heeft hem op de plek van het ongeluk kunnen behandelen. Of de bestuurder daarna mee naar het ziekenhuis is gegaan, weten we niet. Zijn auto is weggetakeld door een bergingsbedrijf. De politie doet onderzoek.