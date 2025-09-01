Nog even nagenieten, dit was de Brabantsedag 2025

Met geweldig weer en onder het oog van veel publiek trok de grootste theaterparade van het jaar zondag weer door de straten van Heeze. De 66e editie van de Brabantsedag stond voor het eerst in het teken van carnaval en dat was een verrassend succes. Bekijk hier de foto's terug.

In 2025 had de parade het thema ‘carnaval ontmaskerd’ (foto: Eye4Images).

Vriendenkring Schenkels met Een Tocht vol Ondeugden (foto: Eye4Images).

Volop vermaak voor het publiek in Heeze (foto: Eye4Images).

Volop creativiteit tijdens de optocht door Heeze (foto: Eye4Images).

Opperste concentratie bij de deelnemers (foto: Eye4Images).

De kroeg in de oorlog van Vriendenkring Hopeloos was een van de favorieten (foto: Eye4images.

Bloed, Zweet& Tranen met Van wrede winter naar vruchtbaarheid voorjaar - Heidens vruchtbaarheidsritueel (foto: Eye-4Images).

Vriendenkring Hopeloos met Stiekem onder slingers en serpentines (foto: Eye4Images).

Vriendenkring Hopeloos (foto: Eye4Images).

Vriendenkring Hopeloos met Stiekem onder slingers en serpentines - Carnaval verboden tijdens WO II (foto: Eye4Images).

De Brabantsedag staat bol van de mooie creaties (foto: Eye4Images).

Theater tijdens de preparade (foto: Eye4Images).

Bloed, Zweet& Tranen met Van wrede winter naar vruchtbaarheid voorjaar (foto: Eye4Images).

Vriendenkring De Rooie Hoek (foto: Eye4Images).

Vriendenkring De Rooie Hoek met van Geestverdrijven naar Feestbedrijven (foto: Eye4Images).