Navigatie overslaan

Flinke files op de A27 en A2 na ongeval en kapotte vrachtwagen

Vandaag om 07:41 • Aangepast vandaag om 13:56
Foto: X/Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.
Foto: X/Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.
nl
Op de A2 van Den Bosch richting Utrecht moesten weggebruikers maandagochtend in de ochtendspits rekening houden met bijna drie kwartier vertraging. Ook op de A27 vanuit Breda richting Gorinchem stond een lange file: de vertraging bedroeg daar rond kwart over acht bijna een uur.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Rond halftien waren beide files zo goed als opgelost. Wat er precies was gebeurd op de A27 is nog onduidelijk. Op de A2 bij Kerkdriel stond een kapotte vrachtwagen.

Afbeelding: X/Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.
Afbeelding: X/Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!