Flinke files op de A27 en A2 na ongeval en kapotte vrachtwagen
Vandaag om 07:41 • Aangepast vandaag om 13:56
Op de A2 van Den Bosch richting Utrecht moesten weggebruikers maandagochtend in de ochtendspits rekening houden met bijna drie kwartier vertraging. Ook op de A27 vanuit Breda richting Gorinchem stond een lange file: de vertraging bedroeg daar rond kwart over acht bijna een uur.
Rond halftien waren beide files zo goed als opgelost. Wat er precies was gebeurd op de A27 is nog onduidelijk. Op de A2 bij Kerkdriel stond een kapotte vrachtwagen.
