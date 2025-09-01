Flinke files op de A27 en A2, rijstroken dicht

Op de A2 van Den Bosch richting Utrecht moeten weggebruikers maandagochtend in de ochtendspits rekening houden met bijna drie kwartier vertraging. Ook op de A27 vanuit Breda richting Gorinchem staat een lange file: de vertraging bedraagt daar rond kwart over acht bijna een uur. De rechterrijstrook is dicht bij Gorinchem.

Ook op de A2 is de rechterrijstrook rond kwart over acht nog dicht. De file is acht kilometer lang en begint bij Sint-Michielsgestel. Er is een omleiding ingesteld vanaf knooppunt Hintham.

Wat er precies is gebeurd op de A27 is nog onduidelijk. Op de A2 bij Kerkdriel staat een kapotte vrachtwagen, Het is onduidelijk wanneer beide snelwegen weer helemaal opengaan.