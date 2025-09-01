Acht kilo lichter komt grote droom van Dennie in de Efteling eindelijk uit

Het is volkszanger Dennie van den Bosch uit Achtmaal gelukt: hij kan eindelijk in de populaire Eftelingattractie Danse Macabre. Eind vorig jaar stond hij lang in de rij voor Danse Macabre om er uiteindelijk achter te komen dat hij niet in het koorbankje paste. Daarop werd hij uit de attractie gehaald.

"Dat was heel gênant", vertelde zijn vriendin Melanie Mutsers destijds. Dennie en zij - die als duo Mel& Den muziek maken en op festivals staan - hadden namelijk weken uitgekeken naar een ritje in de nieuwste topattractie van de Efteling. Dennie schaamde zich heel erg dat hij ter plekke de zaal uit moest. "Die schaamte deed iets met hem", zag Melanie. "Hij was echt even van het padje." Dennie lijdt aan de aangeboren aandoening dwerggroei. Volgens het stel zat het probleem in het feit dat Dennie een holle rug heeft. Daardoor staat zijn buik wat verder naar voren en kon de beugel van de attractie niet dicht. Het stel was niet boos op de Efteling dat hen dit overkwam. Maar Melanie vroeg zich wel af waarom er geen zogeheten maatbankje staat bij de ingang van Danse Macabre, in tegenstelling tot de attracties Baron en Joris en de Draak. "Dan kun je van tevoren al zien of je erin past, in plaats van nadat je een tijd in de rij hebt gestaan. Er zijn namelijk wel meer dikke mensen in de Efteling."

"Ik moest Dennie echt dwingen."

Inmiddels is zo'n teststoel - voor de wachtrij van Danse Macabre - wel geplaatst. En een aantal weken geleden deden Dennie en Melanie een nieuwe poging. Nadat Dennie zich onder de bezielende leiding van Melanie stortte op een afvalkuur. Een uitdaging die was te volgen via PowNed . Daar was te zien hoe de volkszanger het roer omgooide en besloot meer te gaan bewegen en gezonder te gaan eten. Allemaal om uiteindelijk mee te kunnen in de gloednieuwe Eftelingattractie. In de vierdelige serie zag je Dennie met Melanie als zijn persoonlijke coach, zweten en zwoegen. "Je moest hem echt dwingen", blikt Melanie maandagochtend lachend terug. "Dat afvallen gaat namelijk moeilijk. Het lichaam lijkt steeds terug te willen naar de dikste staat. Maar dat PowNed dit proces filmde, zorgde toch voor een bepaalde druk. Ook deze ochtend is Dennie om halfzeven opgestaan om te gaan zwemmen."

"Testbankje was nog even spannend: ja, groen!"

De afvalkuur had het gewenste effect. Dennie verloor zo'n acht kilo en dus togen Melanie en hij opnieuw naar de Efteling voor Danse Macabre. En nu met succes. Het testbankje was nog even een spannend moment. Hoopvol keken Dennie en Melanie naar het rode en groene lampje bij die bank. Welke zou aanspringen? "Ja, groen!", zag Dennie enthousiast. Niet veel later kon de volkszanger met de armen enthousiast zwaaiend genieten van zijn eerste rit in Danse Macabre. Tot blijdschap van Melanie. "Het personeel van de Efteling heeft heel goed geholpen!"