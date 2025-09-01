Reality-tv als relatietherapie: samen B&B Vol Liefde kijken kan werken

Plof jij ook elke avond met je partner op de bank om B&B Vol Liefde te kijken? Dat blijkt heel goed te zijn voor het behoud van je relatie. Tila Pronk, relatiewetenschapper en universitair docent aan Tilburg University, legt uit waarom.

Pronk haalt een Amerikaans onderzoek aan, waarin is gekeken naar wat koppels op de lange termijn kunnen doen om een scheiding te voorkomen. Sommige koppels keken als deel van het onderzoek meerdere jaren op rij naar films die gingen over relaties. En wat bleek volgens Pronk: drie jaar later was de kans op een scheiding gehalveerd als je had gekeken naar die films. Reality-programma B&B Vol Liefde wordt door Pronk als voorbeeld gebruikt van een serie die een soortgelijk effect kan hebben. In het televisieprogramma gaan bed and breakfast-eigenaren die in het buitenland wonen op zoek naar de liefde. Het programma trekt gemiddeld zo’n 1,5 miljoen kijkers per aflevering. Maar hoe kan het dat het kijken naar dit soort series een positief effect heeft op je relatie? "Je kijkt samen en praat over het gedrag dat je ziet bij die andere koppels. Dat intieme momentje op de bank is heel verbindend. Dat blijkt op de lange termijn te voorspellen of je wel of niet uit elkaar gaat.”

Bij een rondvraag op straat door Omroep Brabant wordt dit ook herkend. “We liggen vaak echt in een deuk als we het programma B&B Vol Liefde kijken, dus dat is wel echt gezellig”, zegt Lisanne, die samen met haar partner Pieter door Tilburg wandelt. “Dat discussiëren doen we wel samen. Dat je een stelletje op tv ziet en denkt: wat zijn zij nou aan het doen? Of dat ze juist heel leuk met elkaar omgaan.” Daar komt ook een stukje gedeelde irritatie bij kijken: “We vinden vaak dezelfde mensen irritant”, vertelt Pieter. En ook dat blijkt erg gezond te zijn, zegt Pronk. “Als je je samen ergert aan één kandidaat is dat natuurlijk fantastisch. Dan denk je: we vinden hetzelfde, we lijken op elkaar. En dan voel je meer intimiteit.” Samen naar B&B Vol Liefde kijken? Dit zijn de reacties op straat in Tilburg: