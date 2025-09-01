Willy van de Kerkhof: 'Met de oud-internationals win ik ook van dit PSV'

Klote. Meer woorden heeft club-coryfee Willy van de Kerkhof niet nodig om de prestatie van PSV van zaterdag tegen Telstar te omschrijven. "Ik vond Telstar wel erg goed spelen", zegt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Maar dat kwam volgens Van de Kerkhof ook omdat PSV de nieuwelingen in de Eredivisie ook perfect in staat stelde om lekker te voetballen. "PSV was echt helemaal van slag. Wij hadden met de oud-internationals ook nog van dit PSV gewonnen."

Een deel van de schuld ligt volgens Willy ook bij trainer Bosz. "Ik kan niet begrijpen waarom hij zonder Pepi en zonder Veerman begon. Als ze niet de hele wedstrijd kunnen spelen dan kun je ze beter laten beginnen en kijken hoe lang ze het volhouden. Nu speelden we zonder spits en was er geen aanspeelpunt. Je zag Perišic met zijn handen in de lucht staan omdat hij niet wist wat hij moest doen. Als Pepi was begonnen, dan was de hele wedstrijd anders gelopen denk ik."

Dat het mis zou gaan, zag Willy al vanaf het begin. "Ik zat naast Hans van Breukelen en we zeiden na tien minuten al tegen mekaar dat het niet goed zou komen. PSV zwalkte, het leek of er chemie ontbrak en bijna niemand was in vorm. Van Bommel kwam geen tegenstander voorbij en onze keeper deed bij de tegenstander mee. Die foute bal die hij in het midden gaf, daar komt een actie uit en ze schieten de bal zo in het kruis. Als ik dan Ronald Koeman Junior zie, die net als zijn vader verre ballen op de stropdas geeft: Ik wou dat Kovar dat kon."

De vraag is of Joey Veerman alsnog naar het Engelse Brentford vertrekt. "Ik vind het terecht dat PSV het bod van 30 miljoen heeft afgeslagen", zegt Willy. "Hij is technisch misschien wel de beste van de Eredivisie en ik vind dat hij alleen voor de hoofdprijs weg mag. Dus misschien voor 40 of 50 miljoen. Ik neem aan dat Earnie Stewart dan met een goede vervanger komt." Met de nieuwste aanwinsten Boadu en Salah-Eddine is Willy alvast blij. "Ik heb Boadu wel eens bij Monaco zien spelen. Die kan de vacature Plea zeker invullen, al blijf ik het doodzonde vinden dat Plea is weggevallen."