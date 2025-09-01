Stel met kind dat na waarschuwingsschot werd opgepakt, is weer vrij

De man en vrouw die vrijdagmiddag na een waarschuwingsschot in Eindhoven werden opgepakt, zijn weer op vrije voeten. Het stel zat tijdens de arrestatie in een auto samen met hun kind. De ouders zijn allebei 28 en komen uit Veldhoven. In de auto werd niets verdachts gevonden.

Hoewel het stel weer op vrije voeten is, wordt de man (de bestuurder van de auto), wel verdacht van rijden onder invloed. Die zaak loopt nog. Waarschuwingsschot

De politie wilde de man en vrouw aanhouden omdat ze eerder op de middag iemand in Geldrop zouden hebben bedreigd met een vuurwapen. Agenten zagen het stel na de melding rijden in een auto op de Gestelsestraat in Eindhoven.