Je auto niet meer voor de deur parkeren: hier moeten ze 300 meter lopen

Zijn bewoners bereid om honderden meters te lopen om bij hun auto te komen als ze in ruil daarvoor meer groen voor de deur krijgen? In Eindhoven proberen ze dat uit. Negentien parkeerplaatsen recht voor de deur zijn opgeofferd voor groen. De auto’s kunnen op een parkeerplein aan de rand van de wijk worden geparkeerd.

Het wordt zo onderzocht of er in de toekomst ‘laadpleinen’ kunnen komen: een parkeerplaats vol elektrische auto’s en laadpalen. “Dan hoeven we namelijk niet meer al die lelijke laadpalen in de wijk te hebben. Dat willen de mensen niet”, vertelt Nicole Papen-Botterhuis, een van de initiatiefnemers. Uit een enquête in de wijk Vonderkwartier bleek dat mensen hun elektrische auto liever aan de rand van de wijk willen parkeren om daar ook te kunnen laden. “We testen of mensen ook bereid zijn om verder weg te parkeren. Je moet dus wel ongeveer honderd, tweehonderd of driehonderd meter lopen, een beetje afhankelijk van waar je woont in de straat. Dus het is wel een eindje lopen, maar daarvoor krijg je dus terug dat je mooi groen in je straat hebt.”

Geen auto, maar groen voor de deur (foto: Rogier van Son).

Want dat is meteen ook een onderdeel van de proef. De negentien vrijgekomen parkeerplaatsen krijgen tijdens het experiment een andere bestemming. Zo is een parkeerplek omgebouwd tot kruidentuin. Op een andere parkeerplek is een grasveldje gekomen. “Het staat een beetje symbool voor als je een parkeerplaats zou maken met betontegels waar gras tussen kan groeien.”

Foto: Rogier van Son

Ook is er een vlonder voor fietsen gekomen. “Er stonden vaak fietsen tussen de auto’s geparkeerd. Er viel er wel eens eentje om. Dus nu kunnen mensen hier mooi hun fietsen parkeren.” Op meerdere parkeerplaatsen staan nu bankjes. ”Dat is voor ontmoetingen in de wijk. En hier hebben ze twee parkeerplaatsen opgeofferd voor groen met extra bomen.”

Een plek voor fietsen in plaats van een auto (foto: Rogier van Son).

Bankjes in plaats van auto's (foto: Rogier van Son).

Wie echt moet parkeren, kan nog steeds in de straat terecht. “Er zijn natuurlijk nog wel steeds plekken in de straat waar je kunt parkeren. Om je auto uit te laden, maar ook bijvoorbeeld als je met kinderen thuiskomt met een Maxi-Cosi. Of voor gehandicapten en ouderen. Daar is rekening mee gehouden.”

"Auto's spelen niet meer zo'n centrale rol.”

Drie jaar geleden klopten enkele buurtbewoners bij de gemeente aan met de vraag of het laden in het Vonderkwartier anders kan. Bewoners van de Anna Paulownastraat en de Hendrik Casimirstraat doen nu mee aan de proef. Voor bewoner Finn Walrecht (21) hoeft het verder weg parkeren niet. “Voor mij is het toch wel ideaal om hem in ieder geval dichtbij of voor de deur neer te kunnen zetten. Voor het gemak. Ik ben zelf op zich best wel bereid om een stukje te lopen maar het liefst zet ik hem gewoon hier voor de deur neer.” Bewoner Geert Roijmans (69) ziet het wel zitten. “De leefbaarheid van de buurt gaat er enorm op vooruit. Auto's spelen niet meer zo'n centrale rol.” Een stukje lopen vindt hij niet erg. “Ik ga heel veel met de fiets en lopend, dus ik ben dat gewend.” De proef duurt nog tot donderdag en dan komen de negentien parkeerplekken in de straten weer terug. “Het experiment is geslaagd als we er wat van geleerd hebben. En dat we mensen hebben laten zien dat het mogelijk is om in je straat meer groen te krijgen", aldus initiatiefnemer Papen-Botterhuis.

Het parkeerplein waar de bewoners hun auto tijdens het experiment kunnen parkeren (foto: Rogier van Son).