Efteling-attractie Baron 1898 negen weken dicht: zo zit dat

Vandaag om 13:53
De achtbaan Baron 1898 (archieffoto: Efteling).
De Efteling-attractie Baron 1898 is vanaf deze maandag twee maanden gesloten. De achtbaan is ongeveer tien jaar oud en daarom is het tijd voor de eerste grote onderhoudsbeurt. De attractie blijft daarom in september en oktober en gaat in november weer open.
Volgens uitvoerder Lorenzo Langelaar staan er veel werkzaamheden op de planning. “Verschillende mechanische componenten van de achtbaan, zoals de motoren en remmen, worden tijdens de onderhoudsperiode gecontroleerd en indien nodig vervangen of gerepareerd. Ook wordt de achtbaan opnieuw geschilderd.”

Een gedeelte van de baan wordt in de steigers gezet, ‘zodat we ook met slecht weer door kunnen werken’, zegt de uitvoerder. Ook rondom de achtbaan zijn een boel werkzaamheden gepland.

Hooghmoed
Tijdens de onderhoudsperiode start ook de bouw van een nieuwe attrractie: Hooghmoed. De nieuwe attractie bestaat uit drie torens met daar omheen stoeltjes. Die stoeltjes worden omhoog gehesen en later losgelaten, waardoor mensen op hoge snelheid een vrije val maken.

