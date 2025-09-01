Het heilige vuur ontbrak jarenlang, maar nu is Wietske wereldkampioen
Wietske speelde jarenlang bridge op hoog niveau. Zo was ze er in 2000 ook bij in Bermuda toen Oranje voor het eerst wereldkampioen werd. “In 2019 besloot ik te stoppen, ik zat meer dan 20 jaar in het Nederlands team. Ik wilde graag tijd besteden aan andere dingen, zoals mijn werk. Het voelde als de juiste beslissing en ik bleef bridge puur voor de lol doen bij een club en soms op toernooien.”
Toch keerde de Tilburgse dit jaar terug in de nationale selectie. “Er waren een aantal speelsters gestopt en het team viel een beetje uit elkaar. Ze vroegen of ik beschikbaar was en ik had er vertrouwen in dat we een goed team konden formeren. Ook was ik weer gemotiveerd, anders had ik het niet gedaan. Ik lag er natuurlijk lang uit, dus ik was benieuwd hoe het zou gaan lopen.”
De afgelopen vier maanden speelde bridge een belangrijke rol in het leven van Wietske. “Als ik ergens voor wil gaan, dan ga ik er ook echt voor", legt ze uit. "Met dank aan mijn ervaring kon ik na een intensieve voorbereiding, samen met mijn partner weer op een hoog niveau terugkomen. Dat was wel een flinke tijdsinvestering.”
"Wij zijn amateurs en hebben gewoon een baan."
Op het WK in Denemarken was Nederland niet de belangrijkste kandidaat voor goud. “Ik dacht wel aan medaillekansen, maar dat we de finale wonnen, was heel speciaal. Vooraf vroeg een vriendin of we kans zouden hebben tegen China. Normaal gesproken zijn ze beter, het zijn allemaal professionals. Er is daar behoorlijk in de sport geïnvesteerd. Wij zijn amateurs en hebben gewoon een baan. Maar we bleken creatiever te zijn.”
Wietske noemt bridge een passie die veel te bieden heeft. “Wat het leuk maakt, is dat je het speelt met een partner. Samen moet je hele goede afspraken maken. Het bestaat uit veertien spellen, dus als je een keer een rotspel hebt, kun je dat snel weer goedmaken. Bridge vind ik avontuurlijk, strategisch en er zit een stuk psychologie in. Je moet steeds denken wat je tegenstander in haar handen heeft.”
"We zien steeds minder jeugdleden."
De wereldkampioene hoopt dat met deze titel de jeugd wordt geïnspireerd. “Dat is nodig, want we zien steeds minder jeugdleden. De jeugd heeft zoveel dingen te doen. Gelukkig is ons Nederlands team best jong. Het is een goede ontwikkeling dat er vanuit de Nederlandse Bridge Bond initiatieven zijn om de sport op scholen te promoten. Dat is in andere landen ook gebeurd. Bridge heeft heel veel leuke elementen, zoals het stimuleren van logisch denken en het samenwerken.”