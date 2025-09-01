Het heilige vuur ontbrak jarenlang, maar nu is Wietske wereldkampioen

China was de grote favoriet, maar de Nederlandse bridgevrouwen kroonden zich zondagavond tot wereldkampioen. Voor Wietske van Zwol was de titel (62) extra bijzonder, want de Tilburgse was eigenlijk al ruim vijf jaar gestopt. “Het heilige vuur was minder geworden.”

Wietske speelde jarenlang bridge op hoog niveau. Zo was ze er in 2000 ook bij in Bermuda toen Oranje voor het eerst wereldkampioen werd. “In 2019 besloot ik te stoppen, ik zat meer dan 20 jaar in het Nederlands team. Ik wilde graag tijd besteden aan andere dingen, zoals mijn werk. Het voelde als de juiste beslissing en ik bleef bridge puur voor de lol doen bij een club en soms op toernooien.”

Toch keerde de Tilburgse dit jaar terug in de nationale selectie. “Er waren een aantal speelsters gestopt en het team viel een beetje uit elkaar. Ze vroegen of ik beschikbaar was en ik had er vertrouwen in dat we een goed team konden formeren. Ook was ik weer gemotiveerd, anders had ik het niet gedaan. Ik lag er natuurlijk lang uit, dus ik was benieuwd hoe het zou gaan lopen.”