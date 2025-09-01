Inbrekers roven kapsalon leeg, complete voorraad haarextensies gestolen

Een vrouw uit Waalwijk is in mei slachtoffer geworden van een inbraak. Twee mannen sloegen toe in haar kapsalon. Al snel werd duidelijk dat al haar haarextensies (lokjes haar gemaakt van synthetisch of echt haar, die worden gebruikt om je haar voller te laten lijken, red.) weg waren. "Ik was in shock", vertelt de eigenaresse in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Er zijn beelden vrijgegeven waarop de mannen te zien zijn.

Ruim een half uur voor de inbraak lopen twee in het zwart geklede mannen rond het pand aan de Stationsstraat in Waalwijk. Ze lijken het pand te observeren. Eerst doet een van de mannen een poging om het gesloten hek achter het pand te openen. Op het moment dat ze door krijgen dat dit niet lukt, lopen ze door.



Een half uur later keren de mannen terug bij het pand. Ze hebben een witte zak en een vuilcontainer bij zich. Met het laatstgenoemde item beuken ze met een harde knal de glazen deur in.

Eenmaal binnen pakken ze een voor een de extensies die aan de muur hangen. Binnen twee minuten was de winkel leeggeroofd. Dan rennen de mannen de straat uit, een van de mannen draagt een zak gevuld met alle haarstukken.

"Ik durf niet meer in de avond te werken. Ook doe ik de deur altijd op slot."