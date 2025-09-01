Inbrekers roven kapsalon leeg, complete voorraad haarextensies gestolen
Ruim een half uur voor de inbraak lopen twee in het zwart geklede mannen rond het pand aan de Stationsstraat in Waalwijk. Ze lijken het pand te observeren. Eerst doet een van de mannen een poging om het gesloten hek achter het pand te openen. Op het moment dat ze door krijgen dat dit niet lukt, lopen ze door.
Een half uur later keren de mannen terug bij het pand. Ze hebben een witte zak en een vuilcontainer bij zich. Met het laatstgenoemde item beuken ze met een harde knal de glazen deur in.
Eenmaal binnen pakken ze een voor een de extensies die aan de muur hangen. Binnen twee minuten was de winkel leeggeroofd. Dan rennen de mannen de straat uit, een van de mannen draagt een zak gevuld met alle haarstukken.
"Ik durf niet meer in de avond te werken. Ook doe ik de deur altijd op slot."
De ochtend na de inbraak bleek haar winkel een ravage. "Overal lag glas en de rekken waren leeg", vertelt ze. "Ik barstte in tranen uit." Ze heeft niet alleen financiële schade maar ook mentaal. "Ik durf niet meer in de avond te werken. Ook doe ik de deur altijd op slot, ook als ik zelf binnen ben. Mensen die voorheen gewoon naar binnen liepen, moeten nu eerst aankloppen."
De vrouw is nog altijd heel kwaad. "Ik snap niet dat mensen zomaar aan de spullen van andere komen. Vooral als ze daar keihard voor werken. Ik heb hier jarenlang al mijn energie en tijd ingestoken. Het is heel triest."
De eigenaresse waarschuwt mensen die advertenties online zien. "Mocht je een aanbieder zien die kilo's aan haarextensies verkoopt, schakel dan de politie in."