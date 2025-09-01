Politiewagen botst op auto, moeder en zoontje gewond

Een politiewagen is maandagmiddag op een auto gebotst op de Hustenweg in Den Bosch. De bestuurder van de politieauto, een agent, raakte lichtgewond. In de andere auto zat een moeder met haar zoontje. Zij zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De botsing vond om halftwee plaats. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing. De straat werd deels afgezet.