Politiewagen botst tegen auto aan, meerdere gewonden

Op de Hustenweg in Den Bosch is maandagmiddag een politiewagen tegen een auto aangereden. De agenten waren onderweg naar een melding en reden met zwaailichten aan toen ze op de auto voor hen botsten.

De bestuurster en haar zoontje die in de andere auto zaten, zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Bij het ongeluk raakten de politieagenten lichtgewond. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

De weg is afgesloten en de specialisten van team Verkeer zijn aanwezig om onderzoek te doen.