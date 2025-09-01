Navigatie overslaan
Politiewagen botst tegen auto aan, meerdere gewonden

Vandaag om 15:43 • Aangepast vandaag om 17:49
Op de Hustenweg in Den Bosch is maandagmiddag een politiewagen tegen een auto aangereden. De agenten waren onderweg naar een melding en reden met zwaailichten aan toen ze op de auto voor hen botsten.
Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

De bestuurster en haar zoontje die in de andere auto zaten, zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Bij het ongeluk raakten de politieagenten lichtgewond. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

De weg is afgesloten en de specialisten van team Verkeer zijn aanwezig om onderzoek te doen.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
