Sluwe nepbankmedewerker gezocht nadat hij man z'n pinpas buitmaakt

Wat eerst een doodnormaal telefoontje van de bank leek, bleek toch een klassieke babbeltruc van een oplichter. Een man uit Breda wordt in april dit jaar opgelicht door een man die zich voordoet als een medewerker van de helpdesk van een bank. Hij zegt dat er iets mis is met de rekening van de Bredanaar en er moet met spoed actie ondernomen worden. "Hij hield het slachtoffer twee uur lang aan de lijn", vertelt de politie in het programma Bureau Brabant. Beelden van de dader zijn nu vrijgegeven.

Tegen zes uur in de middag gaat de telefoon van het slachtoffer. Hij krijgt een medewerker van de bank aan de lijn, zo lijkt het in ieder geval, maar in werkelijkheid staat hij op het punt om slachtoffer te worden van een sluwe truc. Het slachtoffer wordt verteld dat zijn account gehackt is en dat er met spoed actie ondernomen moet worden. Hij vertrouwt het niet en besluit zelf de bank te bellen.



Maar nog voordat hij de kans krijgt om de bank te bellen, rinkelt zijn telefoon opnieuw en krijgt hij dezelfde persoon aan de lijn. "Dit leidt tot verwarring, want voor het slachtoffer lijkt het alsof hij echt de bank aan de lijn heeft", zegt de politie.

De fraudeur vertelt het riedeltje opnieuw: zijn limiet moet verhoogd worden, er is een verdachte aangehouden en de pas moet geblokkeerd worden. Een half uur later staat de oplichter aan de deur bij het slachtoffer. Hij doet zich voor als de medewerker van de bank en stelt het slachtoffer gerust door te beloven dat er morgen een nieuwe pas binnenkomt. Ook zal er morgen een wijkagent langskomen voor de aangifte.



Van deze beloftes komt niets uit. Op diezelfde avond rond half negen verschijnt de fraudeur met een grijs vest en zwarte hoodie bij een pinautomaat. Hij loopt naar de automaat, pint en vertrekt met de buit.