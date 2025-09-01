Speech minister verstoord door activisten: 'Oppassen met woorden'

Pro-Palestijnse activisten hebben maandag de toespraak van demissionair defensieminister Ruben Brekelmans op de TU Eindhoven (TU/e) meermaals onderbroken. Brekelmans is bij de universiteit voor de opening van het academisch jaar. De activisten stellen dat de minister van Defensie, die tijdelijk ook Buitenlandse Zaken waarneemt, ‘bloed aan zijn handen heeft’, vanwege het kabinetsbeleid ten opzichte van Israël en de genocide in Gaza. De bijeenkomst is stilgelegd.

De demonstranten zeggen dat de minister 'medeplichtig is en voor de rechter hoort te staan' en willen dat de minister ‘Free Palestine’ zegt. De politie heeft meerdere demonstranten afgevoerd. Zegje willen doen

De activisten kregen van de gespreksleider de ruimte om hun zegje te doen. Daarna moest het programma wel door kunnen gaan. Ook Brekelmans stelde na een onderbreking voor om na zijn toespraak twee of drie vragen te beantwoorden over het onderwerp. De demonstranten weigerden dit aanbod, bleek uit een onderbreking die even daarop volgde. Na de derde onderbreking haalde de politie een activiste uit de zaal, die schreeuwde: "Jullie zijn allemaal medeplichtig aan genocide". Ook daarna gingen de onderbrekingen door. Het programma in Eindhoven werd voor een half uur stilgelegd. De presentator op het podium gaf aan dat het de bedoeling is om het programma in z'n geheel af te maken.

Minister Brekelmans bij de opening van het academisch jaar van de TU/e (Omroep Brabant)

Om half vijf deed de organisatie opnieuw een poging om te beginnen, toch verstoorde daarna opnieuw een vrouw al schreeuwend de toespraak. Zij werd afgevoerd. 'Oppassen met woorden die we gebruiken'

Brekelmans reageerde vermanend op de eerste activist, die hem onder meer luidkeels had verweten dat hij 'bloed aan zijn handen' had en 'apartheid' steunt. "Laten we in gesprek blijven en niet tegen elkaar schreeuwen", zei de minister, die ook tijdelijk Buitenlandse Zaken waarneemt. "Woorden als deze leiden ertoe dat politici ermee ophouden. Laten we oppassen met de woorden die we gebruiken. Ze hebben impact op mensen, hun familie en hun leven." Brekelmans stelde dat het een emotioneel onderwerp is. “De spanningen in het Midden-Oosten moeten niet overslaan naar Nederland. Dat moeten we doen door te blijven praten”, zei de minister nadat een van de demonstranten was afgevoerd door de politie. In een reactie na zijn toespraak zei Brekelmans dat hij van te voren wel rekening had gehouden met onderbrekingen. "Maar dat het zo vaak zou gebeuren niet." Hij betreurt ook dat de demonstranten niet in gesprek wilden gaan. "Dan hadden ze hun vragen kunnen stellen en had ik een antwoord kunnen geven. Nu bleef het alleen maar bij schreeuwen, dat is jammer." Ook de universiteit vindt het jammer dat de demonstraties zo verliepen: "We hebben de demonstranten daarom de ruimte gegeven tijdens het event om hun geluid te laten horen, en de minister heeft de demonstranten aangeboden om vragen aan te nemen na zijn speech", zegt een woordvoerder. "Dat de verstoringen toch door gingen, en de uitnodiging voor dialoog niet is aangenomen, is niet in lijn met onze kernwaarden, toont een gebrek aan respect voor de minister en de bezoekers en keuren we dan ook sterk af."